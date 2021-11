Học sinh một số trường ở Cao Bằng tạm dừng đến lớp

Do dịch Covid-19, UBND tỉnh Cao Bằng cho phép học sinh các trường THPT TP Cao Bằng, THPT chuyên tỉnh Cao Bằng, THPT Bế Văn Đàn và Trung tâm GDTX tạm dừng đến trường từ ngày 26/11.

Các trường bảo đảm điều kiện 3 tại chỗ (ăn, ở, học tập tập trung) là trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng, học sinh học Chương trình Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tiếp tục học trực tiếp.

Trường THCS Hợp Giang cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Trong hai ngày 24 và 25/11, UBND huyện Thạch An, thành phố Cao Bằng cũng quyết định cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, các cơ sở giáo dục mầm non tư thục tạm dừng đến trường để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Bảo Lâm đã quyết định cho học sinh thuộc 25 trường học từ cấp mầm non đến cấp THCS tạm dừng đến trường.

UBND tỉnh Cao Bằng để nghị ngành giáo dục tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc nghỉ học và xây dựng kế hoạch học bù để bảo đảm khung thời gian năm học 2021-2022; phối hợp ngành y tế chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.