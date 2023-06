Học sinh lớp 12 trường EMASI sẵn sàng chinh phục thế giới

Học sinh lớp 12 hệ thống trường Song ngữ quốc tế EMASI đã khép lại chương dài trên hành trình học tập của mình với chuỗi thành tích ấn tượng, sẵn sàng tiến bước ở chặng đường mới.

Sau khi hoàn thành chương trình Tú tài Anh A-Level cùng chứng chỉ Advanced Placement Mỹ, học sinh EMASI được trang bị nền tảng phẩm chất, năng lực, kỹ năng và tri thức vững vàng. Từ đó, các em có lợi thế trong ứng tuyển đại học, nâng cao cơ hội vào nhiều trường đại học hàng đầu thế giới như Oxford, Cambridge, Harvard.

Thành tích học tập và phát triển cá nhân ấn tượng

Học sinh lớp 12 của trường chứng tỏ tinh thần cầu tiến, kiên định và nỗ lực khi tự tin ứng tuyển, ghi tên mình vào danh sách tân sinh viên của nhiều trường đại học như University of Melbourne, Michigan State University, University of Helsinki, Hanyang University, RMIT University, Swinburne University of Technology. Đây đều là các trường danh tiếng hàng đầu ở Mỹ, Anh, Australia, Hàn Quốc… Nhiều học sinh cũng trở thành chủ nhân các suất học bổng với tổng giá trị đến 120 tỷ đồng .

Học sinh EMASI rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp.

Gần nhất, Lý Quang Thịnh, học sinh lớp 12E - chủ nhân học bổng Khai phóng EMASI 2019-2020, gây ấn tượng khi trúng tuyển 12 trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị học bổng đến 34 tỷ đồng .

Học sinh Lý Quang Thịnh chia sẻ tại buổi lễ.

EMASI luôn nỗ lực mang đến môi trường học tập chất lượng, củng cố mối liên kết khăng khít giữa gia đình và nhà trường, đồng thời đảm bảo tiềm năng của mỗi học sinh được khai phá và nuôi dưỡng đúng cách. Học sinh luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực cá nhân, đạt nhiều thành tựu trong quá trình phát triển cũng như trong kết quả học tập.

Trưởng thành và thành công

Thành công của học sinh tốt nghiệp EMASI là trái ngọt cho nền giáo dục song ngữ tại trường. Nhà trường trang bị cho học sinh đầy đủ hành trang vào đời về thái độ - trình độ - đức độ kèm năng lực tư duy, tinh thần tự tin khởi đầu hành trình mới ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Triết lý giáo dục của EMASI là nuôi dưỡng những cá nhân hạnh phúc và thành công.

Trường theo đuổi triết lý giáo dục mỗi đứa trẻ không chỉ cần vun đắp nền tảng kiến thức, kỹ năng để thành công, mà phải có cơ hội hình thành phẩm chất tốt đẹp, giá trị cốt lõi vững bền. Do đó, EMASI nỗ lực mỗi ngày trong việc nuôi dưỡng cá nhân biết yêu thương, tích cực, quan tâm đến bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời thấu hiểu giá trị của sự công bằng, bình đẳng.

EMASI được nhận xét là trường học hạnh phúc.

Để làm được điều đó, trường không chỉ bảo đảm chất lượng học tập xuất sắc mà còn chú trọng đến nhu cầu về tâm hồn và cảm xúc của học sinh. Nhà trường từng bước duy trì, củng cố môi trường hạnh phúc - mỗi ngày học sinh đến trường với niềm vui và kết thúc một ngày cũng bằng niềm vui.

Các học sinh tốt nghiệp niên khóa 2023 tại EMASI Nam Long và EMASI Vạn Phúc là minh chứng cho định hướng đúng đắn của nhà trường, tiếp nối thành tựu của khóa tốt nghiệp 2022 với thành tích tốt trong ứng tuyển đại học, giành học bổng đại học danh tiếng trên thế giới.

Nhiều học sinh tốt nghiệp EMASI đoạt học bổng của các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Được trang bị nền tảng phẩm chất, kỹ năng và thể chất cùng khả năng giao tiếp song ngữ, tự học, học sinh là những công dân toàn cầu thực thụ, tự tin trong hội nhập quốc tế. Các em không mắc rào cản nào về ngôn ngữ, văn hóa, trình độ và kỹ năng. Học sinh tốt nghiệp được kỳ vọng vững bước trên chặng đường đại học trước mắt cũng như nắm bắt thành công và hạnh phúc của riêng mình.