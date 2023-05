Học sinh Hà Nội có thể đóng học phí gấp đôi năm 2022

Hà Nội dự kiến dừng chính sách hỗ trợ, học sinh tại một số khu vực có thể sẽ phải đóng học phí gấp 2-4 lần so với hiện tại.

Hà Nội dự kiến dừng hỗ trợ học phí. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Ngày 15/5, Hà Nội công bố Dự thảo Nghị quyết về học phí năm học 2023-2024. Theo đó, học phí với học sinh vùng thành thị là 300.000 đồng/tháng, vùng nông thôn 100.000-200.000 đồng/tháng, vùng dân tộc thiểu số 50.000-100.000 đồng/tháng.

Năm 2022, Hà Nội đã áp dụng khung học phí này theo Nghị định 81vn. Tuy nhiên, trên thực tế, thành phố đã chi ngân sách để cấp bù phần chênh lệch và hỗ trợ 50% học phí cho cả năm học 2022-2023. Vì vậy, số tiền thực đóng của phụ huynh năm học 2022-2023 không tăng so với năm 2021, dao động 19.000-217.000 đồng/tháng.

Như vậy, so với hiện tại, mức học phí năm học tới có thể tăng gấp 2-4 lần, khi Hà Nội dự kiến không hỗ trợ chênh lệch như năm học trước.

Cụ thể, học sinh THPT ở các xã miền núi đóng học phí 100.000 đồng/tháng, tăng hơn 4 lần so với mức cũ là 24.000 đồng. Cũng ở khu vực này, các bậc mầm non, THCS có mức đóng 50.000 đồng/tháng, tăng gấp đôi so với mức 19.000-24.000 đồng/tháng. Học sinh học mầm non và THCS ở khu vực nội thành cũng phải đóng học phí gần gấp đôi, từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng/tháng.

Học phí dự kiến với các cấp học ở Hà Nội từ năm 2023-2024 như sau (đơn vị: đồng/học sinh/tháng):

Nếu học trực tuyến, các trường thu 75% mức học phí theo mức đã ban hành. Nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó.

Ngoài ra, Hà Nội cũng công bố dự thảo về mức trần học phí với các trường công lập chất lượng cao, không thay đổi so với năm ngoái. Trên cơ sở mức trần và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của trường, các trường tự xây dựng mức học phí cụ thể. Mức trần học phí cụ thể như sau: