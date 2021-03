Học sinh giỏi tăng đột biến, Sở GD&ĐT TP.HCM nói không đáng kể

Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định số lượng học sinh giỏi cấp thành phố tăng nhưng chỉ chiếm 8% số học sinh giỏi của các trường trên địa bàn.

Theo số liệu học sinh giỏi năm 2021 do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố, số lượng học sinh giỏi năm nay là 6.035 em cả khối lớp 9 và 12. So với 5 năm gần đây, con số này tăng khoảng 2.000 em. Năm 2021 là năm có số lượng học sinh giỏi nhiều nhất, tăng khoảng 50% so với 5 năm trước.

Trong số các em đoạt giải có hơn 1.000 giải nhất, còn lại là giải nhì và ba.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, lý giải số lượng học sinh giỏi lớp 9 và 12 năm nay tăng do sở cho phép các trường tăng số lượng học sinh dự thi, còn cơ cấu giải không tăng.

Các trường THPT mà cụ thể là khối 12 được tăng 50% số lượng thí sinh dự thi (từ 5 em/môn/trường lên 10 em). Ở khối 9, các phòng giáo dục quận, huyện cũng được tăng số lượng thí sinh, mỗi đội tăng lên 5 em (từ 15 em/môn lên 20 em). Trường chuyên và trường có lớp chuyên có thể cử tất cả học sinh ở mỗi môn chuyên đăng ký dự. Những em này sẽ thi theo chương trình chuyên (theo đề thường nhưng có bổ sung một số câu hỏi chuyên sâu).

Tổng số học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 và 12 năm nay khoảng 10.000 em. Con số này chỉ chiếm 8% số học sinh giỏi của thành phố (học sinh giỏi do các trường công nhận dựa trên kết quả học tập). Khối 9 và 12 của thành phố khoảng 630.000 em thì có khoảng 120.000 học sinh giỏi cấp trường.

"Số lượng dự thi năm nay tăng so với những năm gần đây nhưng không đáng kể mấy so với số học sinh giỏi cấp trường của thành phố. Trong khi số học sinh của thành phố mỗi ngày mỗi tăng, nếu chúng tôi vẫn siết số lượng thí sinh dự thi ít như trước đây thì rất thiệt thòi cho các em", ông Hiếu cho biết.

Phó giám đốc sở cho hay sở đang khuyến khích học sinh cấp THCS tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Trước đây, Bộ GD&ĐT có chế độ cộng điểm cho học sinh cấp thành phố khi thi tuyển sinh lớp 10, các em có động lực thi rất nhiều. Nhưng từ khi bỏ quy định này, phong trào học sinh giỏi ở cấp THCS giảm. Do đó, sở cho phép các đội học sinh giỏi lớp 9 của các quận, huyện và học sinh giỏi lớp 12 của các trường THPT được tăng số lượng dự thi.

"Dù tăng số lượng học sinh tham gia nhưng chất lượng không hề giảm, điều này thể hiện qua đề thi vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao. Trong số tổng thí sinh dự thi, ban tổ chức cơ cấu không quá 60% được công nhận đạt học sinh giỏi. Trong đó, giải nhất thuộc nhóm có điểm cao nhất và chiếm tối đa 10%, giải nhì không quá 20% và giải ba tối đa 30%, trên tổng số thí sinh dự thi ở mỗi môn. Tỷ lệ này vẫn giữ ổn định từ nhiều năm nay, không tăng", ông Hiếu thông tin.