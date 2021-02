Học sinh An Giang nghỉ Tết từ 2/2

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành giáo dục tỉnh An Giang cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu sớm hơn dự kiến một ngày.

Sáng 1/2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi các phòng giáo dục và những đơn vị trực thuộc về việc thay đổi thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo kế hoạch trước đây, Sở GD&ĐT An Giang cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, từ 3-17/2 (mùng 6 Âm lịch). Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD&ĐT An Giang cho học sinh (học viên) mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh được nghỉ học sớm hơn một ngày.

Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và các văn bản liên quan.

Tại Sóc Trăng, Sở GD&ĐT tỉnh này vẫn giữ nguyên kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với học sinh các cấp học là 7-20/1.