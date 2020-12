Học Rosé cách phối đồ với chân váy sành điệu

Mặc dù ngoại hình và tính cách của Rosé rất dịu dàng nhưng quần áo biểu diễn của cô lại toát lên vẻ đẹp thời thượng, quyến rũ. Mẫu váy denim màu xám thiết kế cạp cao lại được giọng ca How you like that áp dụng công thức cũ. Cô phối áo dáng ngắn họa tiết con mèo với băng đô cài tóc để trung hòa phong cách. Ảnh: @roses_are_rosie.