Học quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống chuẩn quốc tế tại UEF

Ngoài chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chú trọng kiến thức liên ngành, ngoại ngữ cho sinh viên học Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên theo học ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại UEF được thụ hưởng nhiều giá trị qua chương trình học thuật, hoạt động, dịch vụ. Trước xu hướng công nghệ và hội nhập nghề nghiệp, sinh viên tốt nghiệp ngành này đáp ứng tốt yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Nhằm đào tạo chuyên sâu nghề nghiệp, sinh viên không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn, mà được tham gia trải nghiệm, hoạt động, cuộc thi liên quan khối ngành Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành... Do đó, dù chọn một ngành, người học vẫn được đào tạo tích hợp chuyên ngành liên quan, qua nhiều hoạt động hoặc chọn chương trình song ngành, song bằng phù hợp. Sau khi ra trường, sinh viên có tỷ lệ cạnh tranh cao, chiếm ưu thế trên thị trường việc làm và đa năng trong mắt nhà tuyển dụng.

Đào tạo song ngữ

Chương trình đào tạo song ngữ ở tất cả ngành học giúp sinh viên UEF có ưu thế về ngoại ngữ. Theo đó, người học sớm được trau dồi tiếng Anh, tạo điều kiện hội nhập qua nhiều hoạt động giao lưu quốc tế. Với ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống nói riêng, nhóm ngành dịch vụ nói chung, việc đầu tư ngoại ngữ là tối cần thiết cho quá trình phát triển nghề nghiệp.

Ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng với sinh viên ngành dịch vụ.

Tại UEF, sinh viên được học chương trình tiếng Anh 7 cấp độ, sớm tiếp cận môn học chuyên ngành bằng ngoại ngữ để nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, người học được trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ bổ trợ như kế toán thương mại - dịch vụ; tâm lý và giao tiếp kinh doanh du lịch; kỹ thuật chế biến món ăn Á - Âu; kỹ thuật pha chế thức uống - bartender...

Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn diễn ra trong quá trình người học tham gia hoạt động, sân chơi liên ngành. Qua các đợt kiến tập/thực tập tại khách sạn hay nhà hàng cao cấp, tour du lịch trong và ngoài nước, sinh viên mở rộng kiến thức, cọ xát thực tế, tăng tính trải nghiệm cũng như kiến tạo hành trang vững chắc trước khi ra trường.

Thực hành tại nhà hàng chuẩn 5 sao của trường

Khu thực hành 5 sao là một trong những hạng mục quan trọng trong hệ thống cơ sở vật chất của UEF. Không chỉ trang bị kiến thức trên giảng đường, sinh viên ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống được đào tạo nghiệp vụ thực tế qua nhiều hoạt động thực tiễn, môn học thực hành.

Khu thực hành chuẩn 5 sao giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp thực tế.

Song song, sinh viên được tạo điều kiện tham quan thực tế tại doanh nghiệp. Một số điểm đến nổi bật như chuỗi nhà hàng Golden Gate Restaurant Group (Manwah, Kichi Kichi, Sumo, Gogi, Yutang), nhà hàng Âu - Shri Restaurant & Lounge, Sheraton Hotel & Tower, khách sạn Caravelle Sài Gòn...

Sinh viên được tạo điều kiện học tập, gặp gỡ chuyên gia trong lĩnh vực.

Sinh viên được tiếp nhận kiến thức học thuật qua các cuộc thi hay workshop thực tế như UEF young talent chef 2023 với sự đồng hành của đầu bếp trong và ngoài nước; Sáng tạo cùng Barista; Be your own inspiration; Mooncake start-up; talk show Vine to Wine...

Nhiều chính sách học bổng đến 100%

Năm nay, thí sinh tiềm năng mong muốn theo đuổi ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có cơ hội nắm bắt các suất học bổng giá trị, từ 25%, 50% đến 100%.

Các suất học bổng tuyển sinh tại UEF. Ảnh chụp website trường.

Bên cạnh đó, với mạng lưới đối tác đào tạo rộng mở, trường đồng hành thí sinh qua chính sách học bổng doanh nghiệp. Nằm trong nhóm ngành học xu hướng năm 2023, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống được hỗ trợ chính sách học bổng trị giá 30%. Theo đó, thí sinh trúng tuyển sẽ nhận ưu đãi này trong toàn khóa học.

Chính sách học bổng góp phần mang đến trải nghiệm học tập thiết thực trong môi trường song ngữ quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh, giá trị nghề nghiệp… cho sinh viên. Với ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, UEF nhận hồ sơ học bạ đợt 1 đến 30/4.