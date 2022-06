Học Phương Anh Payo cách phối đồ hút mắt khi du hí châu Âu

Những set đồ từ vlogger Phương Anh Payo sẽ là gợi ý phù hợp cho outfit vừa tinh tế vừa thời thượng cho chuyến khám phá châu Âu hè này.





Không oi ả như cái nắng của miền nhiệt đới, mùa hè châu Âu mát mẻ và dễ chịu hơn. Du lịch châu Âu không chỉ là dịp lý tưởng để hít thở bầu không khí trong lành, đây còn là cơ hội để bạn ghi lại những bức hình “nghìn like” trong thời tiết khéo chiều lòng người.

Có cơ hội du hí lục địa già khi vừa vào hè, reviewer, vlogger Phương Anh Payo đã dành 9 ngày 8 đêm khám phá 4 quốc gia gồm Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan. Không cần những set đồ đắt đỏ, cầu kỳ, cô nàng vẫn có thể ghi lại hình ảnh thời thượng mà đậm chất vintage tại trời Âu, nhờ kết hợp trang phục với một item công nghệ độc, lạ.

Thời trang giúp định hình phong cách và nói lên bạn là ai, từ đâu đến, cá tính như thế nào. Dù đi làm, xuống phố hay ở nhà, thời trang đều mang đến nhiều ý nghĩa hơn việc tôn vinh vẻ đẹp đơn thuần.

Quan điểm này được nhà thiết kế nổi tiếng người Mỹ - Marc Jacobs - tán đồng: “To me, clothing is a form of self-expression - there are hints about who you are in what you wear” (tạm dịch: Với tôi, quần áo là một hình thái của việc thể hiện bản thân - là những ẩn ý rằng bạn là ai qua cách bạn ăn vận).

Cuộc sống thường ngày đã vậy, trong các chuyến du lịch, thời trang càng trở thành tiếng nói mạnh mẽ hơn. Mỗi chuyến đi đến miền đất mới là cơ hội để bạn thể hiện gu thời trang cá nhân, tự tin khoe dáng trong những bộ cánh ít có cơ hội “lên đồ”.

Đặc biệt với phái đẹp, vốn bị đóng khung trong các bộ đồ công sở chuẩn mực mỗi ngày, đi du lịch là dịp lý tưởng để những outfit từ quyến rũ, bánh bèo đến vintage… được “lên sóng”. Cũng bởi vậy, áp lực việc “lên đồ” sao cho hút mắt, phù hợp khung cảnh sắp đến là không nhỏ.

Là reviewer nổi tiếng trong cộng đồng công nghệ và hiện theo đuổi công việc vlogger mảng lifestyle (đời sống), Phương Anh Payo cho biết vai trò này khiến cô không ít lần đau đầu nghĩ chuyện mặc gì trong các chuyến du lịch. Mang bộ cánh nào, phối với phụ kiện gì… phải được lên kế hoạch trước nhiều ngày, bởi đây là cách cô xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội và định hướng phong cách trước người hâm mộ.

Tuy nhiên, với chuyến đi châu Âu lần này, quá trình chuẩn bị đồ đạc của Phương Anh Payo diễn ra nhanh chóng mà vẫn mang đến hiệu quả bất ngờ. “Một phần vì áp lực thời gian, phần khác vì có phụ kiện đặc biệt là Galaxy Z Flip3”, nữ vlogger cho biết.

Chuyến đi diễn ra ngẫu hứng, vỏn vẹn 8 tiếng trước khi ra sân bay để đóng đồ nên Phương Anh Payo chỉ kịp mang theo 10 bộ trang phục, 3 đôi giày, cùng 1 chiếc balo không ăn nhập với các outfit trên cho hành trình kéo dài 9 ngày 8 đêm lang thang 4 nước.

“Trong suốt chuyến đi, chiếc điện thoại gập mở này gần như là món trang sức - phụ kiện thay thế lý tưởng cho những chiếc túi xách đáng lẽ tôi phải mang theo nhưng lại quên ở nhà”, Phương Anh Payo chia sẻ.

Theo nữ vlogger, lý do lớn nhất cô chọn Galaxy Z Flip3 đồng hành trong chuyến đi là yếu tố thẩm mỹ, bởi máy có thiết kế đẹp và thời trang, đặc biệt khi kết hợp với phiên bản ốp lưng giới hạn Flex Your Way. Ngoài ra, với thiết kế gập, smartphone này cũng nhỏ gọn, khác biệt và nổi bật khi kết hợp cùng các outfit khác nhau trong chuyến đi.

Khi nhắc đến phụ kiện thời trang, người ta thường nghĩ đến túi xách, khuyên tai, giày dép hay thắt lưng, băng đô điệu đà… Những item quen thuộc đẹp nhưng khá truyền thống, sẽ chỉ thực sự nổi bật khi chủ nhân là một người có gu.

Trong khi đó, một chiếc điện thoại thông minh vừa có thể nghe gọi, lướt web, chụp ảnh, vừa có thể hóa thân thành phụ kiện thời trang độc lạ sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bất kỳ ai. Với Phương Anh Payo, việc tận dụng thiết bị gập mở này như một phụ kiện thời trang đã giúp cô có những bức hình vừa ý, phù hợp văn hóa từng quốc gia.

Về cách phối đồ cho từng trang phục, Phương Anh cho biết cô dựa trên địa danh, điểm đến của từng ngày, sau đó mới chọn ốp lưng cho dế yêu để làm phụ kiện tạo điểm nhấn.

Đơn cử ngày đầu tiên ở Pháp, cô chọn outfit gồm mũ beret beige, sơmi cùng tone kết hợp váy ngoài có hoạ tiết răng sói làm điểm nhấn, bởi tone màu này hợp vẻ đẹp cổ kính, tráng lệ của tháp Eiffel, bảo tàng Lourve. Với ốp lưng màu tím bắt trend được đeo chéo như một chiếc túi xách mini, vừa trẻ trung vừa nổi bật.

Ghé Amsterdam (Hà Lan) thăm nhà máy sản xuất phomai, cối xay gió và xưởng gỗ nhiều màu sắc, vlogger chọn chiếc váy trắng phong cách công chúa, thêm nơ trắng cặp lửng tóc để tăng nét điệu đà. “Ưng nhất ở cả set trang phục là chiếc ốp điện thoại bằng vải tweed hoạ tiết kẻ sọc, quai vải may dúm cùng tone màu và có thêm quai cầm ngọc trai to. Khi cầm chiếc điện thoại lên hình, trông tôi càng nữ tính, tiểu thư”, Phương Anh bày tỏ.

Một ngày khác tại Hà Lan, trong dịp ghé ngôi làng Giethoorn thơ mộng, Payo chọn váy vintage màu beige, vải voan mỏng, kết hợp mũ cói rộng vành và chiếc smartphone ốp vải có quai đeo ngọc trai làm phụ kiện đồng hành. Theo cô, việc cầm chiếc điện thoại chụp hình giống như đang xách một chiếc wristlet wallet (ví cầm tay) nhỏ xinh.

Ghé thăm Đức, Payo lại hóa thân thành nữ sinh khi phối áo sơmi trắng cùng váy yếm kiểu dáng thanh lịch và mũ beret cùng tone. Biểu tượng đồng tiền chung châu Âu là nguồn cảm hứng khiến cô diện áo khoác ngoài màu xanh cho chiếc dế yêu của mình, cũng để sản phẩm tiệp cùng những toà nhà cao chọc trời ốp kính phản chiếu màu trời.

Trong các vỏ ốp được Phương Anh mang theo, nhiều chiếc đến từ bộ sưu tập giới hạn Flex Your Way mới nhất của Samsung. Theo cô, đúng như tên gọi và thông điệp “phá cách tạo gu”, tính thời trang của bộ sưu tập đã tạo điểm nhấn bất ngờ cho cả bộ ảnh, khi có thể tùy biến cách sử dụng từ đeo chéo đến xách tay nhỏ gọn.

“Chỉ với một chiếc điện thoại, kết hợp case khác nhau đã có diện mạo hoàn toàn khác, tạo điểm nhấn nổi bật cho trang phục và khiến tôi không có cảm giác bị trống trải nếu không có túi xách cầm tay”, Phương Anh Payo cho biết.

Không chỉ ấn tượng với diện mạo thời trang của máy, Payo còn bất ngờ với khả năng chụp ảnh selfie, làm đẹp tự nhiên từ smartphone này, đặc biệt là selfie góc rộng từ bộ đôi camera. Với tính năng Flex Mode, khi gập màn hình lại, cô có thể dùng màn hình nhỏ phía trước để tùy chỉnh góc chụp và tạo nên những bức ảnh selfie toàn cảnh ở những địa danh nổi tiếng. Cô cũng có thể đặt chiếc điện thoại ở bất cứ đâu để chụp hình, thay vì nhờ người khác chụp hộ.

Payo nhận định thêm: “Flex Mode là tính năng tôi thấy hữu dụng nhất của Galaxy Z Flip3 trong chuyến đi vừa rồi. Gập mở giúp tôi dễ dàng cầm nắm để chụp hình hay quay video mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, tôi có thể tự căn góc khi nhờ người khác chụp với tính năng Dual Preview”.

9 ngày 8 đêm là chưa đủ để Phương Anh Payo khám phá hết châu Âu, nhưng cũng đủ để 9X này trải nghiệm trọn vẹn với thiết bị. Hơn cả một chiếc điện thoại thông minh, thiết bị khi kết hợp cùng ốp lưng Flex Your Way còn là phụ kiện thời thượng cho tín đồ thời trang, giúp “outfit of the day” không bao giờ nhàm chán.