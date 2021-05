Học IELTS trực tuyến hiệu quả tại The Forum

Trong thời gian tạm nghỉ học vì dịch bệnh, việc duy trì học IELTS sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, The Forum hứa hẹn mang đến khóa học trực tuyến chất lượng.

Tại tổ chức giáo dục The Forum, các phần mềm giảng dạy được tối ưu hóa để đảm bảo chất lượng học IELTS tương tự hình thức trực tiếp. Ngoài các lớp cố định mỗi tuần, học sinh được tham gia hơn 40 buổi học tự do. Mỗi buổi học này tập trung vào một chủ đề cụ thể, hoặc luyện tập giải đề thi thật cường độ cao.

Đảm bảo chuẩn đầu ra

Trong năm 2020 và 2021, với ba lần bắt buộc phải dừng giảng dạy và chuyển qua hình thức online, The Forum đã có cơ hội kiểm thử với rất nhiều thế hệ học sinh khác nhau để xem xét chuẩn đầu ra khi học trực tuyến. Trung tâm rút ra kết luận rằng, chỉ cần học sinh giữ nguyên nhịp độ làm bài tập về nhà và thực hiện đầy đủ yêu cầu của giáo viên thì chất lượng đầu ra vẫn sẽ được đảm bảo.

Các học sinh tại The Forum đạt điểm IELTS cao.

Một trong những lý do khiến việc học trực tuyến không hiệu quả là các bạn học viên không thật sự nghiêm túc khi học online, từ đó ít theo sát bài vở và không nắm rõ các yêu cầu từ giáo viên.

Để học online hiệu quả, học sinh cần đặt ra mục tiêu rõ ràng và có những bước đánh giá lại năng lực của bản thân theo tuần, theo tháng để xem xét cách học liệu có phù hợp. Trong trường hợp tương tác với giáo viên không hiệu quả, học sinh nên chọn các lớp học có ít người, hoặc chủ động liên hệ giáo viên để làm rõ những kiến thức mình chưa nắm chắc. Nếu các điểm chưa ổn không được khắc phục sớm sẽ dễ dẫn đến tình trạng mất gốc.

Giáo viên chuyên môn cao

Một trong những điều quan trọng nhất khi học trực tuyến là khả năng quản lớp của giáo viên. Vì tương tác qua nền tảng trực tuyến nên dù có tốt đến đâu cũng không thể hoàn toàn tương tự học trực tiếp. Nếu giáo viên không sở hữu đủ kinh nghiệm và bản lĩnh, lớp học sẽ trở nên nhàm chán và bài giảng khó truyền tải hết kiến thức.

Giáo viên tại The Forum trong một tiết dạy học trực tuyến.

Tại The Forum, qua 3 lần triển khai đào tạo trực tuyến, đa phần học viên có điểm IELTS trên 8.0. Các giáo viên tại The Forum không chỉ có khả năng tương tác hiệu quả với học sinh, mà còn có thể nhận ra những hạn chế của học viên để hỗ trợ ngay. Bên cạnh đó, yếu tố học thuật cũng được đưa lên hàng đầu, mọi kiến thức được giảng viên The Forum truyền đạt gãy gọn, cô đọng.

Dễ dàng chuyển đổi qua hình thức học trực tiếp

Việc được đến lớp học, tương tác với bạn bè, thầy cô là những điều chỉ phương pháp học trực tiếp mới có thể đáp ứng. Vì vậy, The Forum luôn tạo điều kiện để các bạn học sinh có thể chuyển qua hình thức học trực tiếp tại toàn bộ 6 cơ sở trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngay khi tình hình dịch cho phép. Điều này sẽ giúp học sinh tận dụng tối đa thời gian nghỉ bằng cách học online nhưng vẫn được trở lại lớp khi tình hình ổn định.

Trong quá trình học online, nếu kết quả không đạt chuẩn đầu ra, học sinh sẽ được hỗ trợ học lại toàn bộ lượng kiến thức bị mất miễn phí.

Lớp học IELTS tại The Forum trước khi chuyển sang học trực tuyến.

Theo đại diện The Forum, trung tâm mong rằng các bạn học sinh có thể vượt qua nỗi sợ học online, tận dụng quãng thời gian này như một đòn bẩy để thay đổi trình độ tiếng Anh.