Học giả Saudi Arabia bị tử hình vì dùng Twitter

Theo các tài liệu tòa án mà Guardian được xem xét, ông Awad Al-Qarni, 65 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 9/2017.

Chi tiết về các cáo buộc chống lại vị học giả được Nasser, con trai ông, chia sẻ. Người này đã phải trốn khỏi đất nước và đang sống ở Anh, Guardian đưa tin hôm 15/1.

Ông Al-Qarni được miêu tả trên các phương tiện truyền thông do chính quyền Saudi Arabia kiểm soát là một nhà thuyết giáo nguy hiểm.

Tuy nhiên, những người phản đối Thái tử Mohammed bin Salman nói rằng ông Al-Qarni là một học giả có sức ảnh hưởng và được đánh giá cao với lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, bao gồm 2 triệu người theo dõi trên Twitter.

Các tài liệu truy tố do Nasser Al-Qarni chia sẻ cho thấy việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện liên lạc khác đã bị coi là phạm tội bên trong vương quốc kể từ khi Thái tử Mohammed được sắc phong.

Bản dịch các cáo buộc chống lại ông Al-Qarni bao gồm lời “thừa nhận” của giáo sư rằng ông đã mở một tài khoản mạng xã hội dưới tên của chính mình (@awadalqarni) và sử dụng nó “bất cứ khi nào có cơ hội... để bày tỏ ý kiến riêng”.

Các tài liệu cũng nêu rõ rằng ông “thừa nhận” tham gia một cuộc trò chuyện trên WhatsApp, và bị cáo buộc tham gia vào các video ca ngợi Tổ chức Anh em Hồi giáo. Việc ông Al-Qarni tạo tài khoản và sử dụng Telegram cũng bị đưa vào các cáo buộc.

Những người ủng hộ nhân quyền và người bất đồng sống lưu vong khỏi Saudi Arabia cảnh báo rằng chính quyền ở vương quốc này đang tiến hành một cuộc đàn áp đối với những cá nhân được cho là chỉ trích chính phủ.

Năm ngoái, Salma al-Shehab - một nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Leeds ở Anh và là mẹ của hai đứa con - nhận bản án 34 năm tù vì có tài khoản Twitter, và vì theo dõi cũng như lan truyền thông điệp của những người bất đồng và các nhà hoạt động.

Một phụ nữ khác, Noura al-Qahtani, bị kết án 45 năm tù vì sử dụng Twitter.

