Học cách mặc đồ denim đẹp như Lisa, Jennie

Rosé (BlackPink) toát lên vẻ năng động, sành điệu với áo khoác denim độn vai cùng quần thụng và sneakers đơn giản. Ở trong, cô chọn áo phông trắng in hình. Cách phối đồ này phù hợp với những cô gái thon thả và cao ráo. Ảnh: The Web Daily, First Love.