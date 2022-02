Học cách hiểu bản thân để phát triển hơn trong năm mới

Dạ Lý (Happy Hidari) hướng tới việc lắng nghe bản thân nhiều hơn để có thể phát triển trong năm mới.

Zing chia sẻ một số hoạt động để phát triển bản thân trong năm 2022 của Hidari.

Từ nhỏ tôi đã rất thích đọc sách, đúng hơn là đọc truyện. Mấy năm gần đây, tôi còn đọc thêm thể loại non-fiction (phi hư cấu) vì muốn mở mang thế giới quan, học cách nhìn nhận sự việc qua lăng kính của những người uyên bác hơn và học hỏi thêm nhiều kiến thức mới.

Khi đọc, tôi thường liên hệ thông tin trong sách với cái mình đang biết và suy nghĩ xem có thể nâng tầm kỹ năng của bản thân như thế nào với kiến thức vừa học được. Đây cũng là một cách để tôi nâng cấp và dần hoàn thiện mình.

Cuốn sách gần đây tôi đọc là Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ của tác giả Đặng Hoàng Giang.

Nội dung chính

Ngoài câu chuyện của những người trẻ, trong sách còn tổng hợp cả chuyện của những người đã là cha, là mẹ. Từ đó, người đọc sẽ có được góc nhìn đa dạng hơn về thế giới nội tâm đầy những tổn thương sâu kín, thường được giấu bên trong mỗi chúng ta.

Như những tác phẩm khác của Đặng Hoàng Giang, khi đọc, tôi thấy bản thân đa chiều hơn, được trải nghiệm một góc nhìn hoàn toàn mới trong một cuộc đời mình chưa từng sống và trải qua những tổn thương mà mình không tự tưởng tượng nổi.

Sau khi đọc, tôi bắt đầu hiểu được tại sao một số người lại hành động như thế, hành động đó có thể không giống với quan điểm của mình nhưng thông qua cuốn sách, tôi học được cách đứng ở vị thế của họ và cảm thông nhiều hơn.

Tôi còn nhận ra rằng trong cuộc sống, có những bậc cha mẹ đến nửa cuối cuộc đời vẫn bị mắc kẹt với thương tổn ngày nhỏ và ảnh hưởng đến con cái mình trong vô thức.

Và rồi tôi thấy biết ơn vì dù tuổi thơ cũng có những nuối tiếc nhỏ nhưng nó đều xuất phát từ yêu thương thật tâm của cha mẹ nên mình vẫn có một sức khỏe tâm lý khỏe mạnh khi lớn lên.

Cuốn sách phù hợp với ai?

Không chỉ những bậc làm cha mẹ mà cả những người trẻ cũng có thể đọc cuốn sách này. Đọc để mở mang thế giới quan và học cách đồng cảm với mọi người xung quanh.

Từ đó, chúng ta sẽ tự nhìn nhận lại bản thân xem còn điểm nào chưa ổn. Biết đâu bạn có thể gọi tên được một vấn đề đã tồn tại rất lâu trong tâm trí mà chưa biết cách giải quyết.

Trong năm 2022, tôi dự định sẽ làm làm một blog chia sẻ về kinh nghiệm học calligraphy, trang trí sổ cũng như nhiều điều hay ho khác trong cuộc sống cho những bạn có cùng sở thích.

Để làm được điều này, tôi phải học cách tạo và vận hành blog. Quan trọng nhất vẫn là học cách viết sao cho dễ hiểu, lôi cuốn và có thể đưa đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Theo tôi, kỹ năng viết blog mang lại rất nhiều lợi ích trong cuộc sống và còn hỗ trợ trong hành trình phát triển bản thân. Điều đầu tiên chúng ta nhận được từ kỹ năng này chính là tăng cường khả năng diễn đạt trong cả văn nói và văn viết. Giao tiếp tốt là chìa khóa cho rất nhiều cánh cửa mới.

Bên cạnh đó, viết blog nói riêng và viết lách nói chung là một kỹ năng cần có cho những ai muốn hiểu sâu hơn về các vấn đề xung quanh và về chính bản thân mình.

Có những việc mình tưởng như đã hiểu nhưng đến khi muốn viết ra lại không thể làm được, chứng tỏ rằng bản thân vẫn chưa thật sự hiểu nó. Có trường hợp, khi viết mới nhận ra mình đã hiểu sai vấn đề.

Trong cuốn How To Take Smart Note có đề cập về việc viết xuống suy nghĩ sẽ khiến ta hiểu vấn đề nhanh hơn gấp bội. Thông qua đó, ta học hỏi, giải quyết vấn đề và phát triển bản thân tốt hơn.

Gần đây, tôi đang học cách viết resume (hồ sơ bản thân) sao cho hay và đúng với mình nhất.

Tôi có mua một khóa học nhỏ về cách viết profile Linkedin. Qua khóa học, tôi biết cách làm cho hồ sơ của mình trở nên ấn tượng hơn từ những điều nhỏ nhất.

Khi viết, tôi suy nghĩ về những điều có giá trị nhất với mình như sự chân thật, thành tựu cuộc sống,... Sau đó liệt kê kỹ những kỹ năng mình có và dùng những cụm từ ngắn gọn, súc tích nhất để diễn tả nó.

Công việc của tôi về cơ bản là freelance nên khi liệt kê mọi thứ thành bức tranh chung, tôi thấy khá bất ngờ vì bản thân đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua. Từ đó, tôi nhìn rõ được điều mình đang hướng tới để trau dồi thêm các kỹ năng mới và cần thiết hơn.

Khi bước sang năm mới, chúng ta thường mang một áp lực vô hình rằng bản thân phải thay đổi, phải triển và đặt ra rất nhiều mục tiêu cho bản thân.

Nhưng theo tôi, trước khi lập ra kế hoạch mới mình cần biết bản thân đang ở đâu bằng cách suy nghĩ về những giá trị mình trân trọng, liệt kê kỹ năng của mình cụ thể và xác định hình mẫu mà mình muốn trở thành.

Ngoài ra, chúng ta còn cần thẳng thắn thừa nhận các khuyết điểm của mình. Sau khi làm được, ta sẽ tự biết mình cần làm gì và có thêm động lực để hành động.