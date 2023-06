Học cách gia đình Bánh Bao dạy con về lòng hiếu thảo

Như mọi phẩm chất tốt đẹp khác, lòng hiếu thảo cần được bồi đắp, rèn luyện cho con ngay từ khi còn nhỏ. Với gia đình Bánh Bao, đó đơn giản là theo dõi và trò chuyện cùng cụ từ xa.

Như mọi phẩm chất tốt đẹp khác, lòng hiếu thảo cần được bồi đắp, rèn luyện cho con ngay từ khi còn nhỏ. Với gia đình Bánh Bao, đó là những cuộc video call cùng ông bà, chuyến về quê thăm cụ ngoại hay đơn giản là theo dõi và trò chuyện cùng cụ từ xa qua camera.

Lòng hiếu thảo của trẻ không tự nhiên mà có, nó được xây dựng từ sự giáo dục đúng đắn của cha mẹ. Thấu hiểu điều đó, bố Quyền và mẹ Leo - cặp đôi “khuấy đảo” mạng xã hội với 2 trang cá nhân đạt triệu followers là “Quyền và Leo” hay “Bánh Bao Xin Chào” - luôn cố gắng bồi đắp tình yêu thương, lòng biết ơn và sự quan tâm của Bánh Bao với các thành viên trong gia đình qua những hành động nhỏ nhất.

Được hàng triệu người dùng mạng xã hội biết đến với những đoạn video đơn giản ghi lại cuộc sống thường nhật của em bé Bánh Bao đáng yêu, gia đình Bánh Bao là cái tên đang “gây sốt” trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Bánh Bao (tên thật Lã Ngọc Cát Tiên, 4 tuổi) ngay từ những lần đầu được mẹ đưa lên sóng đã tạo ấn tượng mạnh với kiểu tóc “không đụng hàng”, giống như cô bé Maruko trong bộ phim hoạt hình đình đám của Nhật Bản.

Bên cạnh chiếc đầu nấm đáng yêu và cặp má tròn đầy như 2 chiếc bánh bao, tính cách thông minh, lém lỉnh và hoạt ngôn của cô bé 4 tuổi là thứ “đốn tim” đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho biết, họ yêu thích sự dễ thương, hồn nhiên của Bánh Bao, cũng ấn tượng với khả năng học hỏi, tiếp thu nhanh của cô bé, và đặc biệt là cách cặp bố mẹ trẻ Quyền - Leo dạy con.

Theo bố Quyền và mẹ Leo, Bánh Bao dù nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng cả 2 không muốn con biết điều đó, để con có thể sống vô tư như những đứa trẻ bình thường. Cặp vợ chồng cũng xây dựng sợi dây liên kết gần gũi giữa con với các thành viên trong gia đình và mọi người xung quanh để con sớm hình thành tình yêu thương. “Yêu thương là nền tảng của mọi sự quan tâm, sẻ chia và cao hơn là lòng hiếu thảo”, bố Quyền nhận định.

Cách cả 2 tạo dựng mối liên kết tình thân cho Bánh Bao là dành một khoảng thời gian nhất định hàng ngày để con video call, trò chuyện cùng ông bà nội - ngoại, cuối tuần sẽ đưa con thăm ông bà, cùng nhau ăn cơm và vui chơi. Còn đối với những thành viên ở xa như cụ ngoại, ngoài việc gọi điện hỏi thăm, cả nhà sẽ tranh thủ dịp lễ, Tết hoặc nghỉ hè để đưa Bánh Bao về quê chơi nhiều hơn.

Mẹ Leo cho biết, những hành động tuy nhỏ nhưng khi kiên trì thực hiện trong thời gian dài sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ: “Gia đình tôi luôn ưu tiên dạy con về mặt đạo đức, biết lễ phép, nói lời cảm ơn xin lỗi khi cần, quan tâm mọi người... Và trong lần gần nhất khi đưa Bánh Bao về quê thăm cụ ngoại, chúng tôi rất vui khi thấy con áp dụng được những điều bố mẹ dạy vào thực tế: Nói cảm ơn cụ khi cụ múc cho bát chè, chủ động chạy ra giúp khi thấy cụ quét sân... Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chứng kiến con hiểu biết hơn mỗi ngày”.

Thực tế, mỗi đứa trẻ sinh ra như một tờ giấy trắng. Việc bố mẹ xây dựng và đặt ra các quy tắc đúng đắn cho con từ khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ hình thành những nét tính cách tốt đẹp khi lớn lên. Và với gia đình Bánh Bao, một trong các quy tắc đó là dành sự quan tâm cho những người thân yêu, dù ở xa hay ở gần. Với cụ ngoại ở xa, không thể thiếu những cuộc trò chuyện đường dài, “gặp nhau qua màn hình” bằng “trợ thủ” đắc lực là chiếc camera từ Imou.

Với gia đình Bánh Bao, camera Imou Cruiser 2 không chỉ là công cụ hỗ trợ việc tương tác thường nhật giữa 2 cụ - cháu, mà còn là cầu nối giúp tình thân thêm gắn bó, bền chặt, để cô bé 4 tuổi không lãng quên cụ ngoại đang ở xa.

Nói về lý do chọn Cruiser 2 cho ngôi nhà của cụ ngoại ở quê, bố Quyền chia sẻ, cả nhà đã biết đến Imou từ lâu và cũng đang dùng sản phẩm của thương hiệu trong ngôi nhà tại Hà Nội. “Sản phẩm bền, giá cả hợp lý, đầy đủ các tính năng cần thiết giúp đảm bảo an ninh - an toàn, mang đến sự an tâm cho gia đình. Đấy là lý do gia đình tôi quyết định tiếp tục mua sản phẩm để lắp ở nhà cụ ngoại”, anh cho biết.

Ngoài ra, Imou Cruiser 2 đáp ứng đủ các tiêu chí của anh khi sử dụng trong không gian ngoài trời. Cụ thể, camera có thể dùng trong mọi điều kiện thời tiết/khí hậu, chống bụi, chống nước hiệu quả, hạn chế hỏng vặt. Tính năng xoay 360 độ cho phép anh quan sát toàn cảnh sân vườn một cách dễ dàng, không bỏ sót khu vực nào.

Phần hình ảnh của Cruiser 2 rõ nét, chân thực, ngoài ra hỗ trợ tầm nhìn ban đêm với 4 chế độ cho hình ảnh như ban ngày ngay cả trong bóng tối với bán kính lên đến 30 mét. Nhờ vậy, cả gia đình anh dễ dàng quan sát nếu có người lạ tiếp cận khu vực nhà cụ vào ban đêm. Với đèn chiếu sáng tích hợp và còi báo động an ninh, camera đồng thời ngăn cản những vị khách không mời mà tới và bảo vệ tối đa cho ngôi nhà.

“Cruiser 2 cũng ghi âm được lời chào, khi có người xuất hiện, camera sẽ phát lời chào. Chúng tôi thấy tính năng này rất hay, cũng giúp cho cụ ngoại ở nhà và khách đến chơi có thêm niềm vui”, ông bố trẻ tiết lộ.

Sau một thời gian lắp đặt, Cruiser 2 đã phát huy hiệu quả trong việc giúp các thành viên gia đình thêm gắn bó. Vợ chồng Quyền - Leo cảm thấy an tâm hơn với việc cụ ở một mình tại quê, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát tình hình thực tế trong ngôi nhà. Với Bánh Bao, mỗi khi nhớ cụ con có thể tự trò chuyện qua camera luôn nhờ tính năng đàm thoại 2 chiều.

Tính năng đàm thoại 2 chiều Full Duplex trên Imou Cruiser 2 tích hợp âm lượng lớn, cho phép người dùng có thể tương tác đồng thời với người thân thông qua camera như đang nói chuyện qua điện thoại mà không bỏ sót bất cứ thông tin quan trọng nào.

Mẹ Leo cho biết: “Tính năng đàm thoại 2 chiều đã được cụ ngoại và Bánh Bao test ngay sau khi lắp ở quê. Cụ ở trong nhà, bố Quyền đưa Bánh Bao ra tít đầu ngõ, vào app Imou Life và trò chuyện với cụ đang ở nhà. Cả khi về lại Hà Nội rồi, Bánh Bao vẫn đòi bố mẹ cho dùng tính năng này. Nghe cụ cháu nói chuyện với nhau qua ứng dụng Imou Life, gia đình dù ở xa cụ nhưng vẫn luôn cảm thấy gần gũi và yêu thương”.

Ngoài ra, cô cũng đánh giá cao tính năng phát hiện con người và phương tiện hoạt động của thiết bị. Từ khi lắp camera, mỗi khi có khách vào nhà chơi đều có âm thanh báo động được phát ra. “Cả nhà về Hà Nội, bà vẫn gọi lên bảo ‘cái này thông minh lắm con ạ, khách đến nhà nó lại phát âm thanh xin chào khiến ai cũng tấm tắc khen”, mẹ Leo nói thêm.

Với sự xuất hiện của “người bạn” mới, cụ ngoại Bánh Bao đi từ cảm xúc bất ngờ, lạ lẫm cho đến thích thú và hài lòng. Bà thích thú khi giờ đây có thể nói chuyện cùng con cháu mà không cần đeo kính mày mò chiếc điện thoại cục gạch, và hài lòng bởi cảm giác an tâm hơn khi có một công cụ giúp cảnh báo các nguy hiểm xung quanh ngôi nhà.

Còn với cả nhà Bánh Bao, thay vì nói camera Imou Cruiser 2 là món quà dành tặng cụ, 2 vợ chồng nhận định đây là món quà cho chính thành viên trong gia đình. Bởi với họ, sự gắn kết trong gia đình luôn là điều quan trọng nhất, và chiếc camera giúp cả nhà được quan sát, dõi theo cụ mỗi ngày, có thể lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ để làm kỷ niệm cho 2 vợ chồng và các con về sau.

“Nhờ Cruiser 2, mọi người trong gia đình tuy ở xa nhau nhưng luôn cảm thấy thật gần gũi. Nhiều khi anh Quyền trích xuất camera ghi khoảnh khắc ý nghĩa của cụ để gửi vào nhóm chung của cả đại gia đình, khiến ai cũng vui, cũng hạnh phúc”, mẹ Leo hào hứng nói.