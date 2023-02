Học bổng New Zealand dành riêng nhiều đặc quyền cho học sinh Việt

Tái khởi động trong năm 2023, Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học (NZSS) tiếp tục cất cánh cho học sinh Việt Nam tiềm năng bằng tấm vé vàng với những “đặc quyền" đáng giá.

Triển khai từ năm 2019, đến hiện tại NZSS là học bổng Chính phủ New Zealand đầu tiên và duy nhất dành riêng cho học sinh Việt Nam ở bậc học phổ thông. Đây là sáng kiến của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) nhằm khuyến khích các học sinh tài năng của Việt Nam thể hiện đam mê và năng lực để khám phá nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới tại New Zealand.

Loạt “đặc quyền” ưu ái cho học sinh Việt

Năm 2023, chương trình học bổng NZSS tái khởi động, mở ra cơ hội cho các bạn trẻ Việt tiếp cận một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới với 45 suất học bổng 50% cho năm đầu tiên từ các trường trung học tại New Zealand với tổng trị giá gần 6 tỷ đồng .

Học bổng NZSS có nhiều đặc quyền ưu ái cho học Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở giá trị học bổng, NZSS còn có cách tiếp cận mới mẻ khi học sinh được yêu cầu chuẩn bị một video dài không quá 90 giây để thể hiện bản thân là ứng viên sáng giá. Hình thức video giúp các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo, tự tin thể hiện cá tính và màu sắc riêng thay vì những bài luận truyền thống.

Đây cũng là cơ hội để hội đồng xét tuyển nhìn nhận sự đa năng của thế hệ 10X Việt một cách trực quan. Nhận học bổng NZSS 2019, Nguyễn Phan Ý Nhi cho biết quá trình thực hiện phần video ứng tuyển giúp bản thân trở nên đa nhiệm hơn khi tự lên ý tưởng, sản xuất nội dung cho đến quay dựng thành phẩm.

Đặc biệt hơn, ngay sau năm đầu nhận học bổng NZSS, cánh cửa học bổng vẫn tiếp tục rộng mở bằng nhiều cơ hội hấp dẫn được chính các trường ở xứ sở kiwi mang đến cho học sinh có thành tích học tập và ngoại khóa nổi bật. Bạn Hồ Thị Mỹ Hà, học sinh trường Mount Roskill Grammar School, đã xuất sắc nhận được học bổng 20% từ trường vào mỗi năm học tiếp tục nhờ những thành tích học tập nổi trội khi đạt mức Xuất sắc ở cả 3 cấp độ NCEA.

Cánh cửa bước ra thế giới

New Zealand nổi tiếng là điểm đến thanh bình với chất lượng giáo dục ổn định và môi trường thân thiện. Theo tổ chức Economist Intelligence Unit, New Zealand 3 năm liền nằm trong top 3 nền giáo dục hướng tới tương lai với chính sách giáo dục linh hoạt và môi trường giảng dạy sáng tạo. Nền giáo dục tại xứ sở kiwi chuẩn bị hành trang cho học sinh Việt Nam trở thành công dân toàn cầu khi làm quen với môi trường học tập quốc tế ngay từ bậc Trung học.

“Ở New Zealand, từ lớp 11 trở lên, học sinh chỉ cần học 5 môn trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán và Tiếng Anh, 3 môn còn lại là do học sinh tự chọn tùy theo sở thích của mình. Các môn học ở đây cũng rất đa dạng, ví dụ như môn Kinh doanh, Tâm lý học, Luật đã có từ cấp 3. Việc học sinh có thể tìm hiểu về những môn này từ sớm giúp phát triển bản thân và tìm ra định hướng nghề nghiệp trong tương lai”, bạn Nguyễn Tuấn Minh, nhận học bổng NZSS 2019 trường Avondale College, chia sẻ. Tuấn Minh cũng cho biết thêm học sinh còn có thể học vượt lớp nếu thành tích được đánh giá tương đương với trình độ ở bậc lớp cao hơn.

Học tập trong nền chất lượng giáo dục hàng đầu tại New Zealand giúp các bạn trẻ Việt Nam tự tin trở thành công dân toàn cầu.

Song song với cơ chế linh hoạt và hiện đại của hệ thống giáo dục, học sinh còn được trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa hữu ích, giúp trang bị các kỹ năng xã hội ngay từ rất sớm. Trong năm cuối trung học, Mỹ Hà đã cùng 3 bạn khác ở trường tham gia một chương trình khởi nghiệp dành cho học sinh trung học có tên là Young Enterprise Scheme (YES) và phát triển được các kỹ năng đa dạng qua quá trình thực hiện dự án.

Mỹ Hà chia sẻ: “Nhóm em đã xây dựng một quầy bánh nhỏ chuyên bán bánh quy và trích ra một phần lợi nhuận để quyên góp cho các tổ chức cứu trợ, từ thiện. Từ dự án, em đã học được rất nhiều về việc phát triển và quảng bá sản phẩm, cũng như về phần tính toán để đạt được doanh thu và lợi nhuận dự tính. Nhóm em cũng tham gia bán bánh quy tại một hội chợ do chương trình tổ chức, và em đã có khoảng thời gian rất vui cùng các bạn chuẩn bị sản phẩm, trang trí quầy hàng và tiếp thị với khách hàng để bán được sản phẩm".

Mỹ Hà cùng các bạn tại hội chợ do chương trình YES tổ chức.

Du học bậc phổ thông tại New Zealand cũng là một bước đệm vững chắc để các bạn trẻ chuẩn bị cho bậc học cao hơn. Khi sở hữu chứng chỉ cao nhất là NCEA Level 3, học sinh sẽ đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào các trường đại học New Zealand và trên khắp thế giới.

Các trường đại học New Zealand cũng dành nhiều suất học bổng dành riêng cho học sinh quốc tế tốt nghiệp phổ thông tại New Zealand như International School Leaver Scholarship của ĐH Auckland, International Entrance Scholarship for School Leavers của ĐH Waikato… Đối với những bạn mong muốn tiếp tục học đại học tại các nước khác trên thế giới, cơ hội cũng rộng mở bởi bằng cấp phổ thông của New Zealand được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.

Trở thành một phần của cộng đồng I AM NEW

Bên cạnh chương trình học chất lượng, các bạn trẻ Việt Nam du học bậc phổ thông tại New Zealand còn có cơ hội gia nhập cộng đồng NZSS hội tụ những học sinh chinh phục thành công học bổng Chính phủ các năm trước.

Xuân Khang - gương mặt xuất sắc giành học bổng NZSS năm 2019.

Xuân Khang - gương mặt xuất sắc giành học bổng NZSS năm 2019 - chia sẻ về khoảng thời gian học tập tại New Zealand: “Mình đã học hỏi được rất nhiều từ thầy cô, bạn bè, không chỉ kiến thức, văn hóa mà cả cách tư duy và kỹ năng. Mình cũng rất vui vì đã tiếp nối truyền thống học tốt của học sinh Việt ở nước ngoài”.

Ngoài ra, cộng đồng I AM NEW bao gồm những du học sinh Việt Nam tại xứ sở kiwi luôn chào đón các bạn mới, cùng nhau học hỏi, chia sẻ trên con đường trải nghiệm và trưởng thành nơi xứ người. “Khi mới đến trường, em đã được giới thiệu đến các anh, chị và bạn học sinh Việt Nam cũng đang học tại trường, và được giải đáp nhiều thắc mắc về việc học, đi lại, mua sắm khi mới đến. Sự hỗ trợ như vậy rất có ích, khiến em cảm thấy ít cô đơn hơn khi biết có rất nhiều du học sinh cũng đã và đang trải qua những khó khăn, bỡ ngỡ như mình”, Mỹ Hà nhớ lại khoảng thời gian lúc vừa đặt chân đến New Zealand.

Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học 2023 hứa hẹn là cơ hội “có một không hai” cho học sinh Việt Nam trau dồi kỹ năng và kiến thức cần thiết để trưởng thành. Chương trình học bổng NZSS chính thức nhận hồ sơ từ ngày 5/1 đến 5/4, lựa chọn ra 45 bạn trẻ xuất sắc, sở hữu tấm vé bước ra thế giới và tận hưởng nền giáo dục quốc tế chất lượng. Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo thông tin chi tiết tại website https://bit.ly/NZSS2023-05.