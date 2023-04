Học BlackPink kiểu trang điểm mắt ở Coachella

Trang điểm mắt cầu vòng, đính đá pha lê là những ý tưởng makeup lấy cảm hứng từ BlackPink để đến sự kiện âm nhạc lớn nhất hành tinh - Coachella 2023.

Các thành viên BlackPink tại concert Born Pink 2023 ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: BLACKPINK.

Màn biểu diễn của BlackPink trên sân khấu Coachella 2023 hôm 16/4 gây ra cơn sốt lớn trên mạng xã hội. Không chỉ trang phục, phong cách trang điểm của 4 thành viên nhà YG cũng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Khi tìm kiếm các ý tưởng makeup để đến Coachella năm nay, Sport Skeedar nhận định có rất nhiều kiểu trang điểm mắt mà chúng ta có thể lấy cảm hứng từ BlackPink. Đây là những makeup look được các thành viên lăng xê trong thời gian gần đây, không riêng kiểu làm đẹp mà họ sử dụng trong buổi trình diễn vừa qua.

Kiểu trang điểm mắt lấp lánh của Rosé nhận được nhiều sự khen ngợi. Ảnh: @roses_are_rosie.

Mắt lấp lánh của Rosé

Khi MV How You Like That của BlackPink ra mắt, có rất nhiều makeup look mà chúng ta có thể học theo và thực hiện để đến các lễ hội âm nhạc.

Kiểu trang điểm mắt óng ánh như Rosé là một ví dụ.

Với kiểu makeup này, ta sẽ cần những sản phẩm phấn mắt lấp lánh để đánh lên phần bầu mắt. Bên cạnh đó, các chuyên gia trang điểm cũng sẽ dùng keo dán mi để tăng phần thu hút cho đôi mắt.

Các nghệ sĩ trang điểm cho rằng các vị trí đánh phấn mắt lấp lánh là khá quan trọng, điều này quyết định layout trang điểm có hài hòa hay không.

Trong MV, Rosé cũng gây ấn tượng khi sử dụng phấn mắt dạng lỏng để kẻ viền mắt lấp lánh. Chúng ta cũng có thể học hỏi cách trang điểm này, sử dụng kẻ mắt kim tuyến để vẽ những đường viền mi dưới thật mỏng.

Đôi mắt đính đá của Jennie thích hợp cho những buổi lễ hội. Ảnh: @jennierubyjane

Mắt đính đá lấp lánh của Jennie

Jennie là thành viên thường xuyên có những layout makeup khá táo bạo để làm điểm nhấn trên khuôn mặt.

Một trong những vẻ ngoài mang tính biểu tượng nhất của Jennie chính là đôi mắt đính kim cương giả trong MV How You Like That.

Vẻ ngoài sắc sảo, ấn tượng này được đánh giá là hoàn hảo cho Coachella.

Để makeup theo layout này, chúng ta chỉ cần đính những viên đá nhỏ màu trắng để tạo ra một hình mẫu nhất định.

Tương tự, Jennie đã lựa chọn những viên đá hình giọt nước để nhấn nhá vào đôi mắt sắc nét của cô ấy.

Xu hướng trang điểm "ướt mi" bùng nổ nhờ Rosé. Ảnh: @roses_are_rosie.

Đôi mắt khóc của Rosé

Rosé thường sử dụng phấn mắt lấp lánh và kim tuyến để tạo ra những vệt nước mắt ấn tượng trên layout trang điểm của mình.

Trong MV Pink Venom, thành viên BlackPink xuất hiện trong một khuôn mặt đẫm nước mắt được tạo ra từ kim tuyến thay vì eyeliner hay mascara thông thường.

Theo các chuyên gia, bất kỳ loại phấn mắt lấp lánh nào cũng phù hợp với phong cách trang điểm "ướt lệ" này.

Do đó, chúng ta có thể tận dụng các sản phẩm trang điểm sẵn có mà không cần đắn đo việc phải mua những mỹ phẩm mới để tạo ra đôi mắt đẫm nước nổi bật.

Lisa thường xuyên xuất hiện với những đôi mắt kẻ đậm, sắc nét. Ảnh: @lalalalisa_m.

Kẻ mắt đồ họa kiểu Lisa

Họa tiết hình học trong trang điểm mắt đang được ưa chuộng trên nhiều sàn diễn thời trang thế giới. Lisa cũng không đứng ngoài trào lưu khi thường xuyên xuất hiện với đôi mắt được trang điểm sắc nét, màu đen đậm.

Kẻ mắt đồ họa là cách nhanh chóng để chúng ta thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt là tại một nơi đông người như Coachella.

Để phù hợp hơn với lễ hội âm nhạc, các chuyên gia khuyên bạn nên kết hợp kẻ mắt đồ họa và gắn đá lấp lánh để có diện mạo ấn tượng hơn.

Việc bố trí các viên đá cũng làm dịu đi những đường nét quá sắc và đậm khi kẻ mắt đồ họa. Điều này giúp bạn dễ dàng lựa chọn trang phục hơn.

Đôi mắt cầu vồng là điểm nhấn, thu hút sự chú ý. Ảnh: @jennierubyjane.

Mắt cầu vồng như Jennie

Kiểu trang điểm mắt cầu vồng của Jennie được các chuyên gia đánh giá là dễ thực hiện, tùy chỉnh mà vẫn đem lại diện mạo tinh tế lẫn táo bạo.

Chúng ta có thể lựa chọn các màu sắc khác nhau để cá nhân hóa chính layout makeup của mình. Điều này cũng góp phần dễ lựa chọn váy áo phù hợp trong buổi tiệc âm nhạc sôi động nhất năm.

Để tạo ra layout makeup kiểu cầu vồng, bạn sẽ cần dùng đến các bảng phấn mắt nhiều màu sắc lấp lánh để phối hợp cùng nhau.

Để phần mắt ổn định và ít bị lem hơn, chúng ta cần sử dụng bông phấn đánh lớp nền thật mịn trên bầu mắt. Ngoài ra, cũng có thể thử kết hợp phấn mắt cầu vồng với các phụ kiện trang trí như ngôi sao, trái tim... để tạo ra layout makeup của riêng mình.