Học BlackPink cách dùng túi xách, phụ kiện đi xem concert

Các thành viên BlackPink cũng thường xuyên sử dụng phụ kiện để gia tăng điểm nhấn cho outfit, tạo ra gợi ý sử dụng túi xách, kính mắt cho khán giả tham dự concert.

Kính mắt là món phụ kiện được Jennie (BlackPink) yêu thích, lăng xê. Ảnh: @jennierubyjane.

Càng sát ngày tổ chức, concert của BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) càng thu hút sự chú ý của số lượng lớn người hâm mộ. Khán giả nhóm nhạc thần tượng này liên tục tìm kiếm trang phục, phụ kiện, kiểu tóc tham dự concert nằm trong chuyến lưu diễn Born Pink.

Để lựa chọn phụ kiện đi kèm outfit tham gia đêm nhạc, các tín đồ thời trang có thể học hỏi chính 4 thành viên BlackPink. Túi xách kẹp nách, kính mắt đen, mũ lưỡi trai hay mũ bucket là những item thường xuyên được Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Lisa yêu thích những chiếc túi kẹp nách, sử dụng item này tại Coachella 2023. Ảnh: @lalalalisa_m.

Túi xách kẹp nách

Những chiếc túi xách mini, kẹp nách là món đồ yêu thích của cả 4 thành viên BlackPink. Chiếc túi nhỏ gọn, vừa đủ để chứa điện thoại, ví, một số món mỹ phẩm, đặc biệt phù hợp để sử dụng trong concert.

Tại lễ hội âm nhạc mùa hè Coachella 2023, Lisa diện áo crop top, quần jean ống rộng và khoác thêm chiếc túi mini của nhà mốt Celine. Mẫu túi xách này sau đó cũng được cô tái sử dụng trong chuyến đi tham dự Liên hoan phim Cannes (Pháp).

Là đại sứ thương hiệu Celine, giọng ca MONEY thường xuyên đeo túi xách kẹp nách của nhãn hàng này, gia tăng điểm nhấn cho outfit hàng ngày. Trong chuyến đi trở về Thái Lan, Lisa cũng đeo kiểu túi trên, phối với áo cánh trắng và chân váy dài.

Túi kẹp nách cũng được ưa chuộng bởi các IT Girl hàng đầu trên thế giới như Hailey Bieber, Gigi Hadid, Kendall Jenner. Món đồ này tương đối nhẹ, phù hợp để đeo trong suốt thời gian concert diễn ra.

Túi xách mini của thương hiệu Celine là món đồ yêu thích của Lisa. Ảnh: @lalalalisa_m.

Jennie đeo kính đen khuôn thon dài khi tham dự tiệc tối của đoàn phim The Idol. Ảnh: @jennierubyjane.

Kính mắt đen

Concert trong chuyến lưu diễn Born Pink chỉ diễn ra trong buổi tối, song khán giả phải xếp hàng check-in, ổn định chỗ ngồi trong nửa ngày. Vì vậy, kính mắt đen đặc biệt phù hợp để giúp các tín đồ thời trang tránh nắng, đồng thời không cần makeup kĩ càng, tránh lớp trang điểm trôi nhanh.

Jennie là thành viên thường xuyên sử dụng kính mắt khi xuất hiện trước công chúng. Cô đặc biệt yêu thích mẫu kính thon dài, để lộ những đường nét nổi bật trên khuôn mặt.

Xuất hiện tại buổi tiệc của đoàn làm phim The Idol, Jennie diện áo cổ yếm vải tweed, chân váy dài và đeo kính râm. Món phụ kiện này phù hợp với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của giọng ca You & Me.

Khi tham dự lễ hội âm nhạc Coachella 2023, Rosé cũng sử dụng kính mắt đen cùng outfit đồng màu. Cô đặc biệt yêu thích dáng kính thon dài giống Jennie.

Kính râm giúp các tín đồ thời trang tiết kiệm công sức makeup, tránh lớp trang điểm bị trôi. Ảnh: @jennierubyjane.

Rosé kết hợp mũ lưỡi trai cùng outfit mang phong cách đường phố. Ảnh: @roses_are_rosie.

Mũ lưỡi trai

Mũ lưỡi trai là item yêu thích của các thần tượng K-Pop. Đây là món phụ kiện tránh nắng tránh mưa, phù hợp để sử dụng trong đêm nhạc BlackPink tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Các thành viên nhóm nhạc nữ này đặc biệt yêu thích những chiếc mũ màu sắc trung tính như trắng, đen, nâu.

Rosé hay phối món phụ kiện này cùng outfit thể thao, theo phong cách street style (tạm dịch: “thời trang đường phố”).

Khi có mặt tại Coachella 2023, Lisa diện áo bó sát màu nude, quần jean ống rộng và đội mũ lưỡi trai đen của thương hiệu Celine. Những chiếc mũ đen in tên nhãn hàng luôn xuất hiện trong outfit của giọng ca MONEY.

Lisa đặc biệt yêu thích những chiếc mũ lưỡi trai đen, in tên thương hiệu. Ảnh: @lalalalisa_m.

Mũ bucket là item yêu thích của các thành viên nhóm nhạc BlackPink. Ảnh: @roses_are_rosie.

Mũ bucket

Mũ bucket là item luôn có sẵn trong tủ đồ của cả 4 thành viên BlackPink. Phần vành mũ rộng, đặc biệt phù hợp để che chắn nắng mưa khi hoạt động, di chuyển ngoài trời.

Trong chuyến lưu diễn tại Nhật Bản, Lisa và Rosé cùng đội mũ bucket, kết hợp với outfit đơn giản khi dạo phố, mua sắm. 2 nữ ca sĩ thường sử dụng mũ đồng màu với quần áo, gia tăng điểm nhấn cho set trang phục.

Mũ bucket là món phụ kiện phù hợp với phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Nếu lựa chọn trang phục đơn giản, người hâm mộ có thể cân nhắc sử dụng thêm mẫu mũ này để thu hút sự chú ý của người đối diện.