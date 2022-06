Hoax nghĩa là gì?

"Hoax" lần đầu được sử dụng vào thế kỷ 18. Gần đây, từ khóa này liên tục xuất hiện trên các bài báo liên quan vụ kiện của Johnny Depp và Amber Heard.

Hoax /həʊks/ (danh từ): Trò lừa bịp; (động từ): Chơi khăm, chơi xỏ

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary đưa ra nhiều cách để định nghĩa từ này. Ở dạng danh từ, hoax là một kế hoạch để đánh lừa ai đó, ví dụ như báo tin giả cho cảnh sát.

Ở dạng động từ, hoax được định nghĩa là hành động lừa gạt, đặc biệt là bằng cách sử dụng các thủ thuật, mẹo để qua mắt người khác.

Khi định nghĩa từ hoax ở dạng động từ, từ điển Merriam-Webster nêu đây là hành động khiến cho người khác tin hoặc chấp nhận một điều gì đó giả dối hoặc không đúng sự thật.

Ở dạng danh từ, từ điển này định nghĩa hoax theo hai cách sau:

- Một hành động nhằm lừa gạt người khác.

- Một trò gian lận, bịa đặt được người khác chấp nhận hoặc xác nhận.

Theo từ điển này, hoax là dạng rút gọn của hocus, lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1796 dưới dạng động từ. Đến năm 1808, hoax được dùng như là một danh từ.

Ứng dụng của từ hoax trong tiếng Anh:

- Alex Jones was sued for defamation for falsely claiming the Sandy Hook elementary school shooting was a hoax.

Dịch: Alex Jones bị kiện vì tội phỉ báng khi đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng vụ xả súng ở trường Tiểu học Sandy Hook là một trò lừa bịp.

- Kathryn Arnold claims Johnny Depp’s domestic abuse hoax claims made Amber Heard lose 50 million USD.