Hoạt hình Nhật đánh bại bom tấn tỷ đô 'Avatar 2' ngoài phòng vé

The First Slam Dunk đứng đầu phòng vé Nhật Bản suốt 8 tuần liên tục. Bom tấn "Avatar: The Way of Water" của đạo diễn James Cameron cũng không thể xô đổ vị trí này.

'Avatar 2' không cản được sức hút của The First Slam Dunk ở thị trường Nhật Bản.

The First Slam Dunk (Cú úp rổ đầu tiên) chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ 14/4 sau khi khuấy đảo phòng vé tại đất nước mặt trời mọc suốt nhiều tháng liền.

Ra mắt tại Nhật Bản vào cuối năm 2022, The First Slam Dunk đã ngay lập tức vọt lên vị trí số 1 phòng vé. Phim duy trì thành tích tuyệt vời này trong suốt 8 tuần liên tục, đến cả bom tấn doanh thu tỷ đô Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron cũng không thể xô đổ vị trí của The First Slam Dunk.

Hơn 4 tháng ra mắt tại Nhật Bản, phim vẫn vững vàng trong top 10 những bộ phim ăn khách nhất phòng vé. Bên cạnh Nhật Bản, The First Slam Dunk tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc khi khởi chiếu vào đầu năm 2023.

The First Slam Dunk giành giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Lễ trao giải của Viện Hàn lâm Nhật Bản.

Ban đầu thành tích không quá xuất sắc. Nhờ hiệu ứng truyền miệng, The First Slam Dunk lội ngược dòng đầy ấn tượng từ tuần khởi chiếu thứ 3 để chiếm ngôi vương phòng vé. Cơn sốt phủ sóng khắp xứ kim chi, thu hút rất nhiều lứa tuổi đến rạp. Nhóm khán giả ra rạp xem phim nhiều nhất là nam giới trong độ tuổi 30 - 40, một nhóm đối tượng khó chinh phục với nhiều bộ phim khác. Các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc cũng bày tỏ tình cảm cho bộ phim.

Điểm được khán giả đánh giá cao nhất của The First Slam Dunk là ngôn ngữ thể thao của bộ phim. Một điểm nữa khiến The First Slam Dunk ghi điểm mạnh với khán giả là sự thấu hiểu của đội ngũ làm phim với bộ môn bóng rổ. Với điểm số trên Rotten Tomatoes từ khán giả là 95% và 8.5 trên trang IMDB, cùng số điểm cao ở rất nhiều trang đánh giá nội địa Nhật Bản, Hàn Quốc… The First Slam Dunk phá vỡ mọi định kiến về một bộ phim hoạt hình.