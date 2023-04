Hoạt động tạo cảm hứng sáng tạo của các nhà văn

Từ ngày 7 đến 20/4 tại Quảng Ninh sẽ diễn ra Trại sáng tác văn học chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V (2022 - 2025) do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Dự kiến, trong khuôn khổ Trại sáng tác tại Quảng Ninh, các nhà văn, tác giả sẽ đi thực tế, giao lưu, trao đổi tư liệu với cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị công an, tham quan một số di tích lịch sử tại địa phương và tham dự tọa đàm chủ đề “Văn học Công an Nhân dân trong giai đoạn hiện nay”...

Một số tác phẩm đoạt giải trong Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV.

Theo kế hoạch, ngoài tại Quảng Ninh, các trại sáng tác cũng được tổ chức tại Nghệ An, Quảng Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Đà Lạt. Việc tổ chức các trại sáng tác nhằm tạo điều kiện để các nhà văn, tác giả được tiếp cận với những tấm gương tiêu biểu và tiếp cận đa dạng về các lĩnh vực công tác của lực lượng Công an Nhân dân, từ đó có tư liệu phong phú, chân thực, khách quan phục vụ việc nghiên cứu, sáng tác.

Hoạt động này cũng nhằm tạo cảm hứng sáng tạo để các nhà văn, tác giả có nhiều tác phẩm văn học chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, góp phần xây dựng văn hóa công an nhân dân, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, từ đó khích lệ, động viên để lực lượng Công an Nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” dành cho các nhà văn, người viết trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Ban tổ chức khuyến khích các nhà văn, nhà báo, người viết là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân tham gia. Nhận tác phẩm dự thi đến tháng 4/2025.

Nội dung tác phẩm viết về những chiến công của lực lượng Công an Nhân dân từ ngày đầu thành lập đến nay; phản ánh hình tượng chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phản ánh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, trong đó phản ánh đậm nét công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống.