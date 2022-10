Hoạt động in đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng xuất bản phẩm

Về số lượng các nhà in, trước kia chỉ có một vài nhà in lớn tập trung ở những thành phố lớn và các xí nghiệp in nhỏ lẻ rải rác ở các địa phương, nay có khoảng trên 2.300 doanh nghiệp, cơ sở in ấn trên địa bàn cả nước, trong đó chỉ riêng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 200 doanh nghiệp hoạt động, chiếm 15% sản lượng in, 16% doanh thu toàn ngành. Ảnh chụp dây chuyền in 5 màu hiện đại của Công ty In Trần Phú.