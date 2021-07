Hoàng tử William viết lời giới thiệu cho sách về môi trường

Công tước xứ Cambridge viết lời giới thiệu cho cuốn “Earthshot: How to Save Our Planet”.

Ngay sau khi Hoàng tử Anh Harry thông báo phát hành hồi ký, được Penguin Random House xuất bản, Hoàng tử William cũng có cuốn sách của mình. Công tước xứ Cambridge đang viết lời giới thiệu cho Earthshot: How to Save Our Planet, cuốn sách về giải thưởng Earthshot Prize. Cuốn sách này được Colin Butfield, cựu giám đốc điều hành của tổ chức bảo tồn quốc tế WWF, và nhà sản xuất kiêm đạo diễn từng đoạt giải thưởng Jonnie Hughes cùng chấp bút. Cuốn sách có thể được đặt mua từ thời điểm hiện tại. Ảnh: Amazon. Cuốn sách sẽ được ra mắt trước lễ trao giải Earthshot Prize năm, dự kiến ​​vào chủ nhật, ngày 17/10, tại London. Hoàng tử William và vợ là Công nương Catherine đã phát động giải thưởng Earthshot Prize vào năm 2020. Được trao hàng năm, giải thưởng này công nhận các giải pháp khí hậu và giúp mở rộng quy mô dự án. Những người đoạt giải phải cố gắng hoàn thành ít nhất một trong 5 mục tiêu của Earthshot Prize là bảo vệ và phục hồi thiên nhiên; làm sạch không khí; hồi sinh các đại dương; xây dựng một thế giới không rác thải và giảm thiểu sự khắc nghiệt của khí hậu. Theo một tuyên bố, Earthshot: How to Save Our Planet sẽ tập trung vào 5 mục tiêu của tổ chức và sẽ nêu bật "mức độ cấp bách của những thách thức môi trường mà thế giới đang đối mặt, đồng thời giới thiệu tới độc giả các nghiên cứu điển hình đầy cảm hứng về các giải pháp đang diễn ra trên toàn cầu". Hoàng tử William ủng hộ các hoạt động bảo vệ môi trường. Ảnh: Getty. Cuốn sách cũng đi kèm chương trình trên kênh BBC One gồm 5 phần, dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu năm nay. Cuốn sách cũng sẽ có sự chia sẻ của Christiana Figueres, cựu Thư ký điều hành Hiệp ước khung của Liên Hợp Quốc về khí hậu, ca sĩ Shakira Mebarak, nhà hoạt động môi trường Hindou Oumarou Ibrahim, cựu phi hành gia Naoko Yamazaki, và phát thanh viên kiêm nhà sử học Sir David Attenborough . Hoàng tử Harry sẽ ra mắt hồi ký vào cuối năm 2022 Cuốn hồi ký của công tước xứ Sussex dự kiến được nhà xuất bản Penguin Random House giới thiệu.