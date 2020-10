'Hoàng tử tình ca' Shayne Ward hiện ra sao?

Quán quân The X Factor 2005 có khoảng thời gian tạm dừng công việc để tập trung cho gia đình nhỏ.

Chân dung

Đầu tháng 9, trên Instagram, Shayne Ward đăng ảnh âu yếm nửa kia nhân kỷ niệm 3 năm đính hôn. Người hâm mộ xuýt xoa trước tình cảm mặn nồng của cặp uyên ương, đồng thời bất ngờ về ngoại hình phong độ của giọng ca nước Anh.



Chiến thắng The X Factor 2005 đã mở ra thời kỳ huy hoàng cho sự nghiệp của Shayne Ward. Giọng hát nồng nàn, truyền cảm giúp anh có chỗ đứng vững chắc trong nghề. Khán giả gọi anh là "hoàng tử tình ca". Nam ca sĩ là chủ nhân của nhiều hit đình đám như Until You, No Promises, Breathless, Stand By Me...

Sau thời gian nghỉ ngơi để tập trung chăm sóc gia đình, Ward tiết lộ sẽ sớm trở lại đường đua âm nhạc. Ngoài ra, anh đang trong quá trình thương thảo cho vài dự án phim truyền hình.

Ngôi sao tài năng của showbiz

Shayne Ward chào đời năm 1984 tại thành phố Manchester, Anh trong gia đình đông thành viên. Nam ca sĩ bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ bé. Thời niên thiếu, anh diễn trên nhiều sân khấu nhỏ, tham gia lớp hát, múa cho đến diễn xuất.

Trước khi gia nhập showbiz, Ward hoạt động âm nhạc trong nhóm Destiny cùng bạn học. Anh hồi tưởng: “Thời gian đó thật đặc biệt, ban ngày đi học đi làm, tối đến chúng tôi đi hát quán bar. Cực nhọc nhưng khó quên”.

Năm 21 tuổi, Ward tham gia chương trình truyền hình thực tế. Lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn, anh chiếm được cảm tình của ban giám khảo lẫn khán giả bằng chất giọng ngọt ngào sâu lắng, vẻ ngoài điển trai.

Bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của chàng trai trẻ là khi anh trở thành quán quân The X Factor 2005.

Kể từ sau giây phút đăng quang, Ward chấp bút ký hợp đồng với hãng đĩa Syco Music và phát hành single đầu tay That’s My Goal. Bản ballad thành đĩa đơn được yêu thích hàng đầu mùa giáng sinh năm ấy, đạt chứng nhận bạch kim ở xứ sương mù.

Giọng hát ngọt ngào của Shayne Ward khiến bao thiếu nữ đắm say. Ảnh: Entertainment Mirror.

Khi con đường âm nhạc đang rộng mở, Ward phát hiện dây thanh quản gặp vấn đề và có khả năng anh không thể tiếp tục hát nữa. Thế là anh về Los Angeles để phẫu thuật.

Giọng ca 36 tuổi bộc bạch: “Tôi gần như suy sụp khi hay tin. Nhưng mọi chuyện dần khá hơn, tôi biết ơn bạn bè và gia đình luôn bên cạnh ủng hộ”.

Giai đoạn 2005 - 2009, Ward chạm tay đến thành công mà nhiều người mơ ước. Hai album Shayne Ward (2006) và Breathless (2007) bán được hơn 3 triệu bản và đều đạt chứng nhận bạch kim. Chuyến lưu diễn vòng quanh nước Anh mang tên The Tour Breathless 2008 liên tục cháy vé, mang về cho anh doanh thu triệu USD.

Khi hiệu ứng từ The X Factor giảm nhiệt, nam ca sĩ không giữ được vị trí vững chắc trước hàng loạt cái tên mới lên ngôi. Album thứ 3 Obsession (2011) bị chê thiếu đột phá và nhàm chán, không hút người nghe.

Năm 2011, màn hợp tác giữa anh và hãng Syco Music chấm dứt. Không còn hậu thuẫn lớn phía sau, giọng ca Until You chật vật tìm hướng đi mới. Tờ Digital Spy nhận định: “Shayne lặp lại chính mình qua các sản phẩm, anh ấy thiếu trải nghiệm và sáng tạo”.

Âm nhạc không được dẫn lối, Ward rẽ hướng diễn xuất. Anh từng đóng vai ngôi sao nhạc rock Stacee Jaxx trong vở nhạc kịch nổi tiếng Rock of Ages.

Ward còn đảm nhận vai Aidan Connor trong phim truyền hình Coronation Street (2015 - 2018). Vai diễn chàng trai chịu nhiều tổn thương tâm lý giúp Ward chinh phục tượng vàng Nghệ sĩ mới của năm tại Lễ trao giải Truyền hình Quốc gia.

Vài năm trở lại đây, Ward đóng phim nhiều hơn đi hát. Anh cũng thừa nhận phim ảnh tạo cảm hứng lớn và anh ngày càng hoàn thiện khả năng nhập vai của mình.

Ca sĩ 36 tuổi dự định thử sức với tác phẩm kinh dị Skendleby trong thời gian tới. Anh cũng hy vọng sớm trở lại phòng thu và chinh phục tiếp giấc mơ âm nhạc.

Đời tư kín kẽ nhưng không thiếu scandal

Shayne Ward được xem là “trai ngoan” hiếm hoi của làng nhạc khi lựa chọn lối sống kín kẽ. Tuy nhiên, anh không tránh khỏi những lần vướng thị phi, tranh cãi ồn ào khắp mặt báo.

Mang vẻ ngoài quyến rũ, mạnh mẽ, thậm chí đã có bạn gái, song Ward bị đặt dấu hỏi về xu hướng tính dục. Nhiều lần lên tiếng công khai ủng hộ hôn nhân đồng tính, nên không ít người nghĩ giọng ca Until You thuộc cộng đồng LGBT.

Ngôi sao xứ sương mù khá thoải mái trước vấn đề này, anh nói: “Tôi làm việc mình thấy đúng. Ai cũng cần tự do tìm kiếm hạnh phúc, không ai nên bị giới hạn vì bất kỳ điều gì”.

Hoạt động trong địa hạt giải trí nhưng Ward không giỏi khoản kiểm soát cân nặng. Anh gây thất vọng lớn vì bỏ bê ngoại hình, ăn mặc xuề hòa và cân nặng lên xuống thất thường.

Nam ca sĩ nỗ lực tập luyện để lấy lại thân hình 6 múi vạm vỡ. Ảnh: Manchester Evening.

Trả lời báo giới, Ward cho biết từ khi làm cha, anh bỏ mặc tất cả. Anh dành toàn thời gian chăm sóc con gái cưng thay vì đến phòng tập. Vì thế, ngoại hình ngày càng xuống cấp.

“Tôi không thích thân hình 6 múi nữa. Mọi người chịu áp lực giữ gìn vóc dáng quá nhiều”, anh nói.

Thế nhưng, trước áp lực dư luận và sự căng thẳng ngày một lớn hơn, Ward quyết tâm lấy lại phong độ như xưa. “Hoàng tử tình ca” đã giảm hơn 10 kg sau 21 tuần tập luyện vất vả. Các múi cơ đã lộ rõ và rất săn chắc.

Nam ca sĩ bày tỏ: "Tôi cảm nhận được thể chất và tinh thần khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tôi mất khá lâu để tìm lại sự cân bằng cho chính mình".

Về chuyện tình cảm, anh từng có mối tình gần 10 năm với bạn gái Faye McKeever. Cả hai đính hôn năm 2011 nhưng lại chia tay một năm sau đó vì “mối quan hệ chịu quá nhiều áp lực và cả hai không cùng chung chí hướng”.

Bốn năm sau mối tình ấy, Ward mới tìm thấy hạnh phúc bên diễn viên Sophie Austin. Đôi uyên ương đính hôn năm 2017 và có với nhau một con gái dễ thương tên Willow May Ward.

Nam ca sĩ và vị hôn thê đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới. Bàn về chuyện này, Ward không giấu nổi hạnh phúc: “Chúng tôi đang rất viên mãn. Ưu tiên của cả hai sẽ là một lễ cưới, chúng tôi cũng muốn có thêm con. Ngôi nhà của tôi sẽ ầm ĩ suốt nhưng tôi yêu điều đó”.