‘Hoàng tử tình ca’ Ed Sheeran và 10 khoảnh khắc đáng nhớ

Khiến cư dân mạng bất ngờ với You Need Me, I Don’t Need You năm 2010: Đầu thập niên 2010, kênh SBTV là điểm đến dành cho giới trẻ yêu âm nhạc tại Anh. Ed Sheeran khiến khán giả ngỡ ngàng khi thể hiện khả năng sản xuất âm nhạc đa dạng, cũng như kỹ thuật rap của mình. Tới nay, video của Ed Sheeran trên SBTV đã thu hút 11 triệu lượt xem.