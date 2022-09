Hoàng tử có hình ảnh tích cực của hoàng gia Anh

Nhờ xây dựng hình ảnh tích cực, Hoàng tử William và vợ Catherine xếp hạng cao trong các cuộc thăm dò về sự yêu mến. Họ được coi là tương lai lâu dài của chế độ quân chủ Anh.

Ngay khi chào đời, Hoàng tử William nhận được nhiều sự chú ý với tư cách con đầu lòng của Thái tử Charles và Công nương Diana trẻ tuổi quyến rũ.

Kể từ đó, cả thế giới dõi theo cảnh hoàng tử mang theo bình nước nhỏ trong ngày đầu tiên đến trường, lầm lũi bước sau quan tài của mẹ năm 15 tuổi, học lái máy bay trong Lực lượng Không quân Hoàng gia, kết hôn với Kate Middleton (hay Catherine) trong đám cưới hoàng gia xa hoa và trở thành cha của 3 đứa trẻ.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, Hoàng tử William (40 tuổi) trở thành Thân vương xứ Wales và là người thừa kế ngai vàng Vương quốc Anh.

Cuộc sống của ông phần lớn không bị bủa vây bởi những tranh cãi, đôi khi là các vụ bê bối, đã nhấn chìm nhiều người thân của mình, theo Theo New York Times.

Kết quả, Hoàng tử William xếp hạng cao nhất trong các cuộc thăm dò về độ nổi tiếng của thành viên gia đình hoàng gia.

Hoàng tử William tại Scotland vào tháng 5. Cuộc sống của ông phần lớn không có những tranh cãi. Ảnh: Jane Barlow/WPA Pool/Getty.

Xây dựng hình ảnh tích cực

Nhiều người dõi theo hoàng gia và sử gia coi vợ chồng Thân vương xứ Wales là tương lai lâu dài của chế độ quân chủ Anh, một phần nhờ vào việc họ xây dựng hình ảnh cẩn thận.

“Triều đại mới của Vua Charles III sẽ là thời kỳ chuyển tiếp. Tôi nghĩ cần phải đợi cho đến lượt Hoàng tử William và Công nương Kate, chúng ta mới thấy thay đổi quan trọng hơn của chế độ quân chủ”, Arianne Chernock, giáo sư lịch sử tại Đại học Boston và chuyên gia về chế độ quân chủ hiện đại của Anh, cho biết.

Kể từ khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, Hoàng tử William thể hiện sự tôn trọng đối với truyền thống hoàng gia cũng như bản năng thích hình ảnh tích cực.

Ngày 10/9, khi chia sẻ về mất mát lớn, ông tôn vinh bà nội đồng thời nhấn mạnh tác động của bà đối với việc định hình quan điểm của vợ chồng mình về chế độ quân chủ.

Cùng hôm đó, Hoàng tử William công khai xuất hiện bên em trai Harry và em dâu Meghan Markle, mang lại cảm giác thân thiện giữa 2 anh em vốn có mối quan hệ căng thẳng kể từ năm ngoái.

Laura Clancy, giảng viên tại Đại học Lancaster và tác giả cuốn sách Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money, cho biết dễ thấy cung điện nỗ lực nâng hình ảnh của vợ chồng Hoàng tử William và tập trung vào cuộc sống gia đình của họ.

Hoàng tử William, Harry và các thành viên khác của hoàng gia hộ tống linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II từ Điện Buckingham đến Đại sảnh Westminster. Ảnh: Andrew Testa/The New York Times.

Trong cuộc khảo sát trực tuyến từ YouGov (Anh), Thân vương xứ Wales William được xếp hạng là thành viên hoàng gia được yêu thích thứ 3, với tỷ lệ tán thành 66%. Ông chỉ đứng sau cố Nữ hoàng (75%) và Công nương Kate (68%). Vua Charles III xếp hạng 7, với 42%.

Mức độ nổi tiếng của Hoàng tử William và Công nương Kate một phần được thúc đẩy bởi sự hiện diện trên mạng xã hội được quản lý cẩn thận, chia sẻ về cuộc sống thường ngày của họ.

Trên tài khoản Instagram chung, nhiều bức ảnh tập trung vào các hoạt động của gia đình. Một số bức được chụp bởi công nương Kate vốn rất thích nhiếp ảnh.

Nhiều người ngưỡng mộ gia đình Hoàng tử William vì cảm thấy họ đều có tinh thần phụng sự công chúng.

“Nữ hoàng đã ra đi, nhưng tôi được an ủi khi thấy điều đó được truyền sang thế hệ trẻ là Hoàng tử William và Công nương Kate”, Pat Sellar (71 tuổi), hòa trong đám đông đặt hoa tưởng nhớ cố Nữ hoàng ở Green Park, cho biết.

Sự phổ biến đó còn mở rộng đến vấn đề thừa kế. Trong cuộc khảo sát hồi tháng 5, YouGov hỏi người dân Anh ai nên kế vị Nữ hoàng Elizabeth II, khoảng 37% ủng hộ Hoàng tử William, trong khi 34% tin rằng đó là cha ông, Thái tử Charles.

Thân vương và Vương phi xứ Wales trên ban công Điện Buckingham khi họ kết hôn vào năm 2011. Ảnh: Leon Neal/AFP.

Những thách thức

Nhiều chuyên gia cho rằng Hoàng tử William khó có khả năng thay đổi cơ bản chế độ quân chủ khi ông lên ngôi.

Việc ông kế thừa danh hiệu của cha mình, Thân vương xứ Wales và Công tước xứ Cornwall, không chỉ mang tính biểu tượng. Điều đó cũng có nghĩa là ông thừa kế Công quốc Cornwall - nơi Vua Charles III biến thành đế chế kinh doanh béo bở trị giá ước tính 1 tỷ bảng Anh ( 1,17 tỷ USD ).

Hoàng tử William cũng có thể tiếp nối một số công việc của cha, bao gồm cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, điều mà nhà vua không còn có thể đảm nhận trong vai trò nguyên thủ quốc gia.

Thân vương William đã bắt đầu dành thời gian cho vấn đề này khi phát động Giải thưởng Earthshot - trao 5 giải thưởng trị giá 1 triệu bảng Anh cho những người sáng tạo ra các giải pháp chống biến đổi khí hậu mỗi năm trong một thập kỷ.

Bản thân Vua Charles III đã gợi ý về vai trò ngày càng quan trọng của Hoàng tử William trong bài phát biểu trước quốc dân vào tuần trước. Ông nói rằng khi vai trò của mình thay đổi, ông sẽ không thể dành quá nhiều thời gian và năng lượng cho các tổ chức từ thiện cũng như những vấn đề mà bản thân quan tâm.

Nhưng ông nói thêm: “Tôi biết những công việc quan trọng này sẽ được tiếp nối bởi những người đáng tin cậy khác”.

Vợ chồng Hoàng tử William đưa các con đến trường vào đầu tháng này. Ảnh: Jonathan Brady/Pool/Reuters.

“Tôi coi đây là thông điệp nhắm thẳng vào Hoàng tử William và Công nương Kate. Vợ chồng họ có thể tận dụng thời gian trước khi trở thành vua và hoàng hậu để tham gia vào một số công việc hiện đại hóa”, Tiến sĩ Chernock nói.

Bà hy vọng cặp đôi cũng sẽ giải quyết các vấn đề gây được tiếng vang với công chúng, bao gồm “giải quyết những thách thức trong gia đình hoàng gia”.

Những công việc kể trên đều có thể đầy thách thức. Hoàng tử Andrew hầu như đã bị loại khỏi cuộc sống hoàng gia sau những cáo buộc tấn công tình dục.

Hoàng tử Harry cùng vợ Meghan Markle cũng không còn thực hiện nhiệm vụ hoàng gia từ đầu năm 2020 và chuyển đến Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn gây sốc với Oprah vào năm ngoái, họ kể chi tiết về cuộc sống hoàng gia khiến Meghan Markle khổ sở thế nào và tiết lộ cách một thành viên trong gia đình bày tỏ lo ngại về làn da sẫm màu của con cái mình.

Vài ngày sau, khi được một phóng viên hỏi liệu gia đình hoàng gia có phân biệt chủng tộc hay khôHng, Hoàng tử William khẳng định là không.

Hoàng tử William cùng em trai và vợ của họ khiến công chúng ngạc nhiên khi xuất hiện chung sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth. Ảnh: Mary Turner/The New York Times.

Hình ảnh anh em Hoàng tử William và Harry cùng vợ của họ chào hỏi người dân bên ngoài lâu đài Windsor tuần trước đã gợi nhắc về những ngày "bộ tứ" này được mô tả là tương lai của gia đình hoàng gia.

Nhưng báo chí Anh nhanh chóng cho rằng cuộc hòa giải rõ ràng chỉ nhằm để tang bà nội của họ và có thể sẽ không kéo dài.