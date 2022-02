Hoàng Thùy Linh: 'Tôi luôn sống trong tình yêu'

Hoàng Thùy Linh cho biết hiện tại cô muốn có được tình yêu hồn nhiên, trong trẻo như tuổi 18. Cô cũng kết nối với những mối quan hệ bị đánh mất trong thời gian sóng gió.

Ngày 20/2, Hoàng Thùy Linh có buổi họp báo giới thiệu MV mới mang tên See tình. Âm nhạc của sản phẩm do nhóm DTAP thực hiện, đạo diễn Kawaii Tuấn Anh phụ trách phần hình ảnh. Vẫn pha chất liệu dân gian nhưng sản phẩm này mang tới màu sắc khác của Hoàng Thùy Linh so với những MV trước. Bài hát có giai điệu tươi trẻ, hiện đại mang âm hưởng retro. Lối hát của nữ ca sĩ có phần đáng yêu, nũng nịu.

Lý giải việc tên bài hát là See tình, Hoàng Thùy Linh cho biết: “Để tìm được một tình yêu và người thật sự yêu thương là điều không hề dễ dàng. Nhưng nghĩ lại những gì đã trải qua, tôi nhận ra có lúc mình hồn nhiên, ngây thơ, lúc lại trăn trở và cả những bài học”.

“Sau tất cả, tôi trưởng thành hơn, buộc mình suy nghĩ trước khi quyết định. Tuy nhiên, nhớ lại độ tuổi 16-18, tôi tự hỏi tại sao mình không giữ lại những gì hồn nhiên nhất của thời điểm đó. Tại sao lại thay đổi mình, trong khi quãng thời gian đó, tôi luôn trân trọng bản thân và cả người khác. Qua sản phẩm này, tôi muốn trở lại tuổi 18 và yêu như thời điểm đó”, Hoàng Thùy Linh tâm sự.

Hoàng Thùy Linh trong buổi họp báo. Ảnh: Bá Ngọc.

Khi được hỏi về cuộc sống tình cảm hiện tại, giọng ca Để Mị nói cho mà nghe tâm sự cô lúc nào cũng sống trong tình yêu. “Tôi luôn sống trong tình yêu và lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu từ mọi người. Tôi may mắn khi quyết tâm làm việc gì thì luôn tìm được người cùng chí hướng”, cô chia sẻ.

Về sự nghiệp âm nhạc, Hoàng Thùy Linh cho biết album Hoàng ra mắt cuối năm 2019 là một cuộc đấu tranh. “Khi đã thành công rồi, tôi mới nhắc lại để khẳng định đó là một sự đấu tranh. Đấu tranh với những gì đổ lên đầu tôi ở 10 năm cuộc đời. Tôi đã chiến đấu với nó và cần mọi thứ kết thúc ở đó. Album Hoàng đã hoàn thành sứ mệnh”, cô nói.

“Khi xong album Hoàng tôi lại trống rỗng. Tôi nhận ra sự đấu tranh hóa ra là từ bên ngoài thôi. Tôi tự hỏi làm sao để mình hạnh phúc dù đang ở trong căn phòng có đầy cúp, đầy giải thưởng. Hai năm qua, khi dịch bùng phát, tôi mới có thời gian ngẫm lại và hiểu mình cần bước tiếp như thế nào. Hóa ra, cái khiến mình hạnh phúc lại là những gì sâu bên trong tâm hồn. Tôi cởi mở, kết nối với mọi người hơn”, cô kể.

Sản phẩm do nhóm DTAP, đạo diễn Kawai Tuấn Anh thực hiện với sự tham gia của Isaac. Ảnh: Bá Ngọc.

Theo Hoàng Thùy Linh, những vụ việc trong quá khứ từng khiến cô rụt rè. Hiện tại, cô kết nối với gia đình, bạn bè, những mối quan hệ cũ và tha thứ cho nhau. “Tình yêu của tôi bây giờ đến từ mọi người chứ không chỉ như những gì mọi người đang nghĩ”, Hoàng Thùy Linh nhấn mạnh.

Trở lại MV See tình, ê-kíp chọn miền Tây làm bối cảnh bởi Hoàng Thùy Linh cho biết cô muốn trở lại những rung động ngây ngô, chân phương của mối tình đầu. Tuy nhiên, theo đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, miền Tây trong See tình cá tính, được cách điệu bằng công nghệ 3D với nhiều chi tiết hiện đại như nàng tiên cá nhưng sống ở Đồng bằng Sông Cửu Long.