Hoàng Thùy Linh bị chê hát không rõ lời

Hoàng Thùy Linh mời Tùng Dương, Thanh Lam tham gia bài hát mới "Đánh đố". Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ bị lu mờ trong chính sản phẩm của cô.

Ba tháng sau See tình và 5 tháng sau Gieo quẻ, Hoàng Thùy Linh tiếp tục phát hành MV mới mang tên Đánh đố. Có thể thấy Hoàng Thùy Linh đang ở thời kỳ sung sức và năng nổ nhất. Có một điểm chung ở Đánh đố và những MV trước của Hoàng Thùy Linh, đó chính là hình ảnh nghệ thuật, sáng tạo.

Hoàng Thùy Linh tiếp tục khai thác chất liệu dân gian trong một sản phẩm mà ê-kíp cho biết là liều lĩnh, khó nhằn, nhiều thông điệp và thậm chí “dở hơi”. Đánh đố rõ ràng là một sản phẩm được đầu tư về cả chất xám lẫn công sức, tiền của. Đặc biệt, việc Hoàng Thùy Linh hát cùng Thanh Lam, Tùng Dương càng khiến công chúng chú ý.

Tuy nhiên, xoay quanh Đánh đố cũng có nhiều tranh luận về việc Hoàng Thùy Linh hát không rõ lời hay Thanh Lam, Tùng Dương hoàn toàn lấn át nữ ca sĩ.

Hoàng Thùy Linh trở lại với sản phẩm mới. Ảnh: NVCC.

Hoàng Thùy Linh hát không rõ lời

Hoàng Thùy Linh cho biết mỗi sản phẩm âm nhạc của cô đều có những thử thách, sự liều lĩnh, gian truân và cả niềm tin. Nhưng Đánh đố còn là tác phẩm đại diện cho lý tưởng sống và giá trị trong âm nhạc của nữ ca sĩ. Tương tự những sản phẩm đã phát hành trong hành trình hơn 10 năm ca hát của Hoàng Thùy Linh, Đánh đố không chỉ là lý tưởng, giá trị, cống hiến mà còn là ước mơ ngày nhỏ của cô.

Theo nữ ca sĩ, Đánh đố được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Khánh Ly, nhà thơ Ngân Vi cùng nhà sản xuất Triple D viết về những dòng tâm sự của một cô gái mang tâm tư hơi thất thường, mong muốn được đối xử dịu dàng, thấu hiểu nhưng đôi khi điên rồ, cuồng si, khó để khống chế.

“Phụ nữ cũng như Trái Đất của chúng ta, cần sự hòa hợp giữa con người, muôn loài và thiên nhiên. Khi điều đó xảy ra, Trái Đất sẽ ở trạng thái tốt nhất, muôn loài đều nhận được những năng lượng tích cực từ môi trường”, Hoàng Thùy Linh chia sẻ.

Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng thấu hiểu thông điệp đó khi theo dõi MV. Đặc biệt, việc Hoàng Thùy Linh đôi chỗ hát không rõ lời, giọng hát bị nuốt chửng bởi giai điệu khiến thông điệp MV không được trọn vẹn.

“Nghe được mỗi câu ‘Mưa bay bay trên cành hoa dã quỳ’. Còn lại không nghe rõ”, “Tư duy âm nhạc của Hoàng Thùy Linh tốt thật nhưng nên trau dồi giọng hát nhiều hơn”, “Nếu Hoàng Thùy Linh hát rõ lời thì có lẽ sản phẩm ấn tượng hơn”, khán giả bình luận.

Hoàng Thùy Linh hợp tác với Hồ Hoài Anh và Triple D. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng Đánh đố tuy khác biệt và không đi theo lối mòn ở thị trường Vpop vốn chuộng ballad nhưng lại khó ngấm, giai điệu bài hát loạn. Trong buổi họp báo, chính nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng thừa nhận sản phẩm lần này đánh đố khán giả. Nhạc sĩ bày tỏ: "Tôi cũng không hiểu đây là thể loại nhạc gì vì quá nhiều thứ lắt nhắt trong đấy”.

“Nghe kịp được mỗi đoạn hoa dã quỳ. Sự kết hợp không có quá nhiều bùng nổ. Có vẻ được cái lạ tai mắt hơn so với các MV gần đây nhưng vẫn mang màu sắc ‘cộp mác’ không lẫn của Hoàng Thùy Linh”, “Cả bài căng như dây đàn, loạn xạ rất khó chịu. Mix nhạc quá đà át hết giọng hát. Giọng hát đã đủ loạn lại thêm track nhạc căng nữa”, “Nghe hết bài hát, tôi chẳng nghe rõ được lời. Nhạc nền to nên khúc rap của Hoàng Thùy Linh nghe như thầm thì vậy. Chắc do không hợp gu nên tôi thấy bài này nghe hơi đau đầu”, nhiều tài khoản bày tỏ.

Tùng Dương, Thanh Lam lấn át Hoàng Thùy Linh

Về lý do mời Tùng Dương, Thanh Lam tham gia sản phẩm âm nhạc mới, Hoàng Thùy Linh cho biết: “Cách đây 19 năm, lúc đó tôi đang là cô diễn viên múa 15 tuổi và vừa thành lập nhóm nhạc, tôi có cơ hội gặp chị Thanh Lam và anh Tùng Dương tại một chương trình nghệ thuật. Đứng trong cánh gà nhìn anh chị hát, tôi ước ao một ngày nào đó mình và họ cùng thực hiện sản phẩm âm nhạc. Một điều gì đó thật ấn tượng và hòa hợp”.

“Nhiều năm sau, khi nhận được lời chúc mừng từ anh chị cho album HOÀNG, tôi biết đó chính là thời điểm để thực hiện mong ước thuở bé”, nữ ca sĩ nói thêm.

Việc mời Thanh Lam, Tùng Dương - hai giọng ca gạo cội, được giới chuyên môn công nhận về kỹ thuật và tài năng - rõ ràng là nước đi liều lĩnh với Hoàng Thùy Linh. Hồ Hoài Anh cũng tâm sự ban đầu anh không biết phải viết gì để hòa hợp được chất giọng vốn quá khác biệt giữa Thanh Lam, Tùng Dương và Hoàng Thùy Linh.

Tổng thời gian để ca khúc hoàn thành lên đến một năm rưỡi. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Triple D hoàn thiện phần nhạc, lời, phối khí trong hơn 9 tháng. Tuy nhiên, Hoàng Thùy Linh vốn không có chất giọng nổi bật nên khó tránh khỏi sự lép vế khi hát cùng hai tiền bối nhiều kinh nghiệm như Thanh Lam và Tùng Dương.

Chất giọng có độ xốp và đậm tính airy voice (âm hơi) của Tùng Dương được đánh giá là phù hợp với một bài hát ma mị, mang đậm màu sắc dân gian như Đánh đố.

Khán giả nhận xét Thanh Lam và Tùng Dương lấn át Hoàng Thùy Linh. Ảnh: NVCC.

Sau khi theo dõi MV, nhiều khán giả nhận định họ ấn tượng nhất với giọng hát của Tùng Dương và Thanh Lam. Tài khoản Hoàng Phúc Võ bình luận: “Bài này đối với tôi lạ ở phần giai điệu, trúc trắc rất mới mẻ. Nhưng nó hơi ngang và thiếu điểm nhấn. Phần rap của Hoàng Thùy Linh hơi tệ. Phần hát của Hoàng Thùy Linh thì bị lu mờ bởi Thanh Lam và Tùng Dương. Phần hình ảnh ở mức ổn, ngoại trừ nửa cuối, từ lúc xuất hiện Hồ Hoài Anh, mọi thứ dần ấn tượng hơn”.

Nhiều khán giả đồng tình với ý kiến trên: “Tôi thích nhất giọng hát, kỹ thuật của Tùng Dương. Ca sĩ Thanh Lam có giọng ma mị, cuốn hút từ xưa. Hoàng Thùy Linh đẹp, sáng và luôn đầu tư chỉn chu cho MV. Nhưng có lẽ về phần hát, đọng lại trong tôi sau MV này vẫn giọng hát nội lực mà rất tròn vành, rõ chữ của Tùng Dương”.

“Giọng Thanh Lam và Tùng Dương cất lên nghe khác hẳn. Hoàng Thùy Linh giọng yếu hơn là chắc chắn rồi nhưng để mời được hai lão làng góp giọng không dễ, trân trọng điều đó”, “Hoàng Thùy Linh chỉ nên solo hoặc hát với ai trong tầm thôi. Mời Diva, Divo thế này thấy rõ sự chênh lệch”, “Hoàng Thùy Linh bị lu mờ trong chính bài hát của mình”, khán giả bày tỏ.