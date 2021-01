Hoàng Thùy đối đầu Mâu Thủy ở game show

Ngoài màn đối đầu của Hoàng Thùy và Mâu Thủy, các người đẹp khác cũng tranh cãi khi thực hiện thử thách trong chương trình.

Vietnam Why Not (Đi Việt Nam đi) là chương trình truyền hình thực tế về du lịch. Trong tập 8, lên sóng ngày 16/1, các người đẹp tham gia gồm Hoàng Yến, Hương Ly, Kim Duyên, Mâu Thủy, Hoàng My, Khánh Vân, Ngọc Châu, Hoàng Thùy, Ngọc Diễm. Họ được chia thành ba đội chơi.

Ở chặng đua tại thành phố Nha Trang, ba đội thực hiện nhiều thử thách như mảnh ghép đại dương (tìm hiểu về sinh vật biển), chụp hình trên du thuyền, cuộc chiến giáp lá cà trên nhà phao.

Mâu Thủy và Hoàng Thùy "đấu" nhau trên phao.

Thử thách "chiến đấu" trên nhà phao diễn ra căng thẳng nhất. Theo luật ban đầu, mỗi đội xuất phát từ một góc khác nhau của nhà phao, người chơi phải cố gắng đẩy đối phương rơi xuống nước. Mỗi người chơi có 2 "mạng". Đội chơi nào bị mất cả 3 thành viên trước sẽ thua cuộc.

Tuy nhiên, trong quá trình chơi, ba đội liên tục cãi vã. Khi đội Nón Lá (Mâu Thủy, Hoàng My, Khánh Vân) và Khăn Rằn (Hoàng Yến, Hương Ly, Kim Duyên) quyết định liên minh, các thành viên của Quai Thao rất bất bình. Ngọc Châu phản đối: "Không chơi vậy, em không chơi vậy! Bây giờ hai đội liên minh với nhau, 6 chấp 3 là phải thua rồi".

Khi xô đẩy nhau, các người đẹp cũng liên tục đạp chân vào đối phương. Ngọc Châu một lần nữa cho rằng đây là hành động bạo lực và đề nghị ban tổ chức thay đổi luật chơi. Hương Ly tỏ ra bực mình vì đội Quai Thao liên tục ý kiến. Cô nói: “Khăn Rằn và Nón Lá không có ý kiến gì về luật chơi vì mọi người thoải mái với trò chơi này, nhưng Quai Thao lại ý kiến quá nhiều. Thùy ngã xuống nước cũng kiện cáo, kiện từ đầu tập đến cuối tập luôn”.

Sau đó, BTC buộc phải thay đổi luật chơi theo hình thức đối đầu, mỗi lượt gồm 3 thành viên của từng đội. Ở lượt đầu tiên, Hoàng My rơi xuống nước trước. Còn lại, Hoàng Thùy và Mâu Thủy so găng. Sau một vài hiệp đấu vật, Hoàng Thùy thắng. Nhưng Hương Ly cho rằng đây chỉ là ăn may: "Đấu bằng sức thật, chị Thùy không có cửa với Mâu Thủy. Nhờ đổi luật, chị Thùy mới được tái sinh”.

Mâu Thủy cũng chia sẻ: "Nếu đấu với Thủy 5 hiệp nữa thôi là Thùy bở hơi tai rồi".

Ở lượt hai, Ngọc Diễm thắng Khánh Vân, Kim Duyên. Đến lượt thứ ba, Võ Hoàng Yến vượt qua Hương Ly và Ngọc Châu. Chung cuộc, Quai Thao nhận được 10 điểm, Khăn Rằn 9 điểm, Nón Lá 8 điểm. Hai đội còn lại không phục chiến thắng của Quai Thao.

Ngọc Châu nhiều lần nổi cáu ở thử thách này.

Mâu Thủy cho rằng đội Quai Thao nên tự sản xuất chương trình để có được luật chơi như mong muốn. Võ Hoàng Yến cho biết khi Quai Thao chiến thắng mà 6 người đẹp còn lại đều ý kiến thì nên xem lại chiến thắng có xứng đáng hay không.

Sau chặng Nha Trang, các người đẹp chỉ còn hai điểm đến nữa là khép lại hành trình tìm hiểu, khám phá du lịch Việt Nam.