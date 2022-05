Hoàng hôn đẹp trên hồ Tây ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Sau một ngày Hà Nội nắng to và bầu trời không bị vẩn đục do bụi bẩn, chiều 3/5, hoàng hôn buông xuống rực rỡ ở khu vực hồ Tây. Nhiệt độ ngoài trời từ 22-24 độ C, rất mát mẻ.