Hoàng gia Anh sở hữu cung điện 775 phòng

Câu 6. Bà hiện còn là nữ hoàng của nước nào sau đây? Bắc Ireland

Canada

New Zealand

Cả 3 nước trên Theo BBC, Nữ hoàng Elizabeth II hiện là người đứng đầu Nhà nước Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Bà cũng là nữ hoàng của 16 nước và vùng lãnh thổ trong khối Thịnh Vượng gồm: Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Canada, Australia, New Zealand, Jamaica, Papua New Guinea, Barbados, Bahamas, Grenada, Solomon Islands, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Antigua và Barbuda, Belize, Liên bang Saint Kitts và Nevis..