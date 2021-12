Hoàng Dũng và Suni Hạ Linh 'cảm ơn nhà' trong MV mới

“Cảm ơn nhà” là MV thay lời muốn nói của hai nghệ sĩ trẻ dành cho nơi chở che mình trong suốt năm 2021 nhiều biến động.

Khép lại một năm, những người con xa quê lại mang những cảm xúc nôn nao, muốn được trở về bên gia đình, người thân, tận hưởng trọn vẹn cái Tết sum vầy. Sau năm 2021 đầy biến động vì dịch bệnh, câu chuyện đoàn tụ lại trở nên khó khăn hơn đối với những số phận tha hương, còn chất chứa những nỗi lo về kinh tế, dịch bệnh…

Do đó, sẽ là điều may mắn cho những ai vẫn được dành trọn thời gian cho người thân yêu dịp Tết này. Đây cũng là lúc người xa quê thấm thía ý nghĩa của cái Tết sum vầy.

Hình ảnh gia đình trong MV gợi không khí về mùa sum vầy lớn nhất trong năm của người Việt - Tết Nguyên đán.

Trong ca khúc mới, Suni Hạ Linh và Hoàng Dũng đã thay mặt nhiều người con, người chồng để cảm ơn “nhà” sau một năm dài cùng nhau nỗ lực.

Sản phẩm âm nhạc là sự lồng ghép của 3 câu chuyện: Một chàng trai sống cùng gia đình; một anh chàng độc thân cùng thú cưng sống xa nhà và cặp đôi trẻ chia sẻ những buồn vui trong không gian gia đình ấm cúng. Dù khác nhau về bối cảnh, điểm chung của họ là sự kết nối với người thân qua chiếc TV. Đó cũng là cỗ máy chứng kiến những hoạt động gặp gỡ, kết nối của các thành viên trong gia đình.

Nhà là nơi có bàn tay chăm sóc của người thân.

Xuyên suốt MV, người xem dễ dàng bắt gặp những hình ảnh thân thuộc như ba mẹ cùng nhau tập thể dục, nấu ăn, những đứa con được chăm sóc bởi bàn tay ấm áp của mẹ và tình yêu thương của ba. Ngoài ra, đó còn là câu chuyện đôi vợ chồng trẻ chuyển sang nhà mới, từng bước xây dựng tổ ấm của riêng mình.

Từng câu hát là những gợi mở về cách mỗi chúng ta nghĩ về nhà. “Cảm ơn nhà vì đã luôn là nơi để về sau mỗi cơn giông/Là nơi để ta được yếu đuối và được vỗ về Sẽ qua thôi". Như nhà thơ Bằng Việt từng nói: "Nhà là nơi bão đứng sau cửa", chỉ cần mở cánh cửa quen thuộc ra, tâm hồn mỗi người lại có được sự bình yên cho chính mình.

Đôi khi chúng ta chạy theo cơn giông của những hoài bão ngoài cánh cửa nhà, hoặc bị chính nó đè nặng lên đôi vai. Trong vòng tròn luẩn quẩn của cuộc đời, nhà là điểm bắt đầu nhưng cũng là nơi nghỉ chân, là điểm kết thúc mà ta luôn ước ao.

Nhà cũng là không gian kỷ niệm, nuôi dưỡng tâm hồn của một đời người.

“Cảm ơn nhà vì đã luôn là nơi khởi hành những chuyến đi/Là nơi giữ kỷ niệm ký ức, là nơi ta tha thứ nhau dẫu có sai lầm”. Bởi “nhà” không đơn thuần là khoảng không gian vật lý mà ta chẳng cần đến Google Maps để tìm về, đó còn là nơi có những con người chờ ta, sẵn sàng bỏ qua những sai lầm một cách vô điều kiện cho ta mà chẳng nơi nào trên thế giới có được.

‘‘Cảm ơn Nhà” là MV đặc biệt dành tặng cho một năm khác biệt - năm gắn bó với nhà nhiều hơn bao giờ hết. Nhờ đó ta nhận ra, những khoảnh khắc yên bình, bữa cơm chia sẻ cùng nhau hay cảm xúc thật tình dù giận dù thương, miễn là bên gia đình đều thật quý giá. Ba câu chuyện gửi thông điệp '’Cảm ơn nhà’' để mỗi người thấy đây vẫn là nơi cho ta dựa vào và lưu giữ những khoảnh khắc trong đời, bởi không có gia đình, Tết vẫn chỉ là một ngày trên lịch.