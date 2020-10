Hoàng Dũng: 'Không chạnh lòng khi Đức Phúc nổi tiếng hơn'

Hoàng Dũng được biết đến là Á quân Giọng hát Việt 2015 và top 9 Sing My Song mùa đầu tiên. Anh sở hữu chất giọng khàn đặc trưng và khả năng tự sáng tác. So với Đức Phúc (quán quân Giọng hát Việt 2015) hay Phan Mạnh Quỳnh (Sing My Song 2016), chàng trai đến từ Thái Nguyên không có nhiều bài hit hay xuất hiện thường xuyên trên truyền thông. Hoàng Dũng thừa nhận nhiều năm qua, anh loay hoay để tìm con đường âm nhạc phù hợp với bản thân.