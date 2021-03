'Hoàng cung' được làm lại

15 năm sau "Goong", nguyên tác truyện tranh cùng tên của Hàn Quốc sẽ có phim chuyển thể thứ hai.

Naver đưa tin bộ truyện tranh Hàn Quốc Goong (Hoàng cung) từng được chuyển thể thành phiên bản truyền hình lần đầu tiên vào năm 2006, với sự góp mặt của Yoon Eun Hye, Joo Ji Hoon, Kim Jeong Hoon và Song Ji Hyo. Series nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn châu Á, góp phần đưa làn sóng Hallyu lan xa.

Ngày 5/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jae Dam Media, công ty nắm bản quyền nguyên tác Goong, đã ký hợp đồng làm lại bản chuyển thể truyền hình của bộ truyện cùng Group 8. Group 8 cũng là đơn vị đã sản xuất bản chuyển thể ra mắt năm 2006.

Sau 15 năm, Song Ji Hyo và Joo Ji Hoon vẫn là những ngôi sao đắt giá còn Yoon Eun Hye và Kim Jeong Hoon đều chìm trong tai tiếng. Ảnh: MBC.

Câu chuyện trong Goong xảy ra ở một vũ trụ song song, nơi Hàn Quốc vẫn còn theo chế độ quân chủ lập hiến. Nam chính của truyện là hoàng thái tử Lee Shin (Joo Ji Hoon). Để bảo vệ ngai vàng, Lee Shin phải cưới một cô gái thường dân (Yoon Eun Hye) theo sự sắp đặt từ trước. Truyện phát hành định kỳ từ năm 2003 và kéo dài trong một thập kỷ.

Bên cạnh triệu bản in tiêu thụ tại Hàn Quốc, Goong được mua bản quyền dịch và phát hành tại Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Pháp... Ngoài bản phim truyền hình năm 2006, tác phẩm cũng được chuyển thể thành tiểu thuyết và nhạc kịch. Thái Lan, Trung Quốc và Mexico từng mua bản quyền chuyển thể Goong. Tại Hàn, ngoại truyện của series Goong, nhan đề Goong S, đã ra mắt năm 2007.

Group 8 là đơn vị từng thực hiện bản chuyển thể nhạc kịch của Goong. Những series phim truyền hình ăn khách khác của hãng gồm: I’m Sorry, I Love You (2004), Couple or Trouble (2006), Boys Over Flowers (2009), My ID Is Gangnam Beauty (2018)... Họ đồng thời là đơn vị đã chuyển thể bộ truyện tranh thành tác phẩm nhạc kịch.

Hwang Nam Yong, CEO của Jae Dam Media, cho biết: "Việc triển khai các tác phẩm mới rất quan trọng. Nhưng chúng tôi cũng coi trọng nhiệm vụ thổi làn gió mới vào những bộ truyện ăn khách một thời. Hy vọng Goong sẽ trở thành tác phẩm dẫn đầu lan sóng này".