Hoang báo mất trộm tài sản trị giá 250 triệu đồng

Nhằm mục đích chậm trả nợ cho công ty, Lê Văn Tùng (39 tuổi, ở tỉnh An Giang) tạo hiện trường giả bị trộm tài sản trị giá 250 triệu đồng.

Ngày 29/3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cho biết vừa làm rõ vụ hoang báo trộm tài sản xảy ra tại xã An Tức.

Theo cảnh sát, sáng 26/3, Lê Văn Tùng (39 tuổi, ở địa phương) báo Công an xã An Tức, kẻ gian cắt dây xích khóa cửa kho hàng rồi trộm số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trị giá 250 triệu đồng.

Tùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm.

Công an huyện Tri Tôn đã chỉ đạo cảnh sát hình sự xuống hiện trường, phối hợp cùng công an xã và lực lượng chức năng điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường, kết hợp lời trình bày của Tùng, cảnh sát nhận định nhiều khả năng đây là vụ dựng hiện trường giả bị mất trộm.

Trước những tài liệu, chứng cứ cảnh sát thu thập, Tùng thừa nhận đã dùng kiềm cộng lực cắt dây xích khóa kho hàng chứa thuốc BVTV, cắt lưới B40 trước cửa sân nhà và đèn chiếu sáng để tạo hiện trường giả vụ trộm.

Việc hoang báo nhằm mục đích khất nợ (trả chậm), do Tùng đã mua thuốc BVTV của công ty nhưng chưa trả tiền. Công an huyện Tri Tôn đang hoàn tất các thủ tục để xử lý Tùng theo quy định của pháp luật.