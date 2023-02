Hoãn xử vụ tài xế xe Mercedes tông chết người

Phiên tòa sơ thẩm vắng người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nên HĐXX đã tuyên tạm hoãn và dự kiến ngày 7/3 sẽ tiến hành xét xử.

Ngày 17/2, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Phạm Văn Nam (44 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) lái xe Mercedes tông chết người xảy ra hồi tháng 5/2022.

Tài xế Phạm Văn Nam bị VKSND tỉnh Bình Thuận truy tố tội Giết người, quy định tại khoản 2 điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, tại phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên hoãn do vắng người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Dự kiến ngày 7/3, phiên tòa xét xử lại.

Phạm Văn Nam thời điểm ra đầu thú. Ảnh: B. Thuận.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 12/5, Phạm Văn Nam lái ôtô Mercedes chở theo 2 người bạn đến nhậu ở bờ kè Phạm Văn Đồng, TP Phan Thiết.

Khi đến khu vực bờ kè phía trước quán Diệu Phát, xe của Nam suýt va chạm với nhóm Hà Xuân Hải (43 tuổi, ngụ TP Phan Thiết). Thấy sự việc không có gì nghiêm trọng, Nam tiếp tục lái ôtô đến quán Thuận Phát cách đó khoảng 100 m.

Khi xe vừa dừng trước quán nhậu, Hà Xuân Hải dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập bị can và anh Nguyễn Văn Xuyên (41 tuổi, người cùng ngồi trên xe Mercedes).

Sau khi bị đánh, Nam lái ôtô tông đổ xe máy của đối thủ và đuổi theo nhóm của Hải. Thấy vậy, nhóm của Hải cầm chai lọ, bàn ghế ném vào xe Mercedes. Hôm đó, Nam lái xe tông vào Hà Xuân Hải khi người này ném chiếc bàn inox lên đầu ôtô. Nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Nam điều khiển xe về TP.HCM. Đến chiều 12/5, bị can ra đầu thú và giao nộp chiếc Mercedes.

Theo cơ quan tố tụng, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can Nam về tội Giết người, nghi can này cùng ông Xuyên được đi giám định thương tật với kết quả lần lượt 1,5% và 4%, còn ôtô Mercedes bị thiệt hại hơn 36 triệu đồng. Cơ quan CSĐT đã trả xe Mercedes cho chủ sở hữu sau khi có kết quả định giá thiệt hại.

Liên quan vụ án, VKSND tỉnh Bình Thuận cũng truy tố Nguyễn Thiện Khiêm (34 tuổi), Võ Lam Trường (19 tuổi) và Trần Quốc Phong (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Thuận) cùng về 2 tội Cố ý gây thương tích và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trong đó, bị can Nguyễn Thiện Khiêm và Võ Lam Trường được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, còn Phong đang thụ án tù 6 tháng ở vụ án khác.

Cũng theo cáo trạng, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bị can Nam đã bồi thường chi phí mai táng và thiệt hại khác cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Hôm 15/8/2022, vợ nạn nhân Hải và một số người liên quan đã có đơn xin bãi nại cho Phạm Văn Nam.

Cơ quan tố tụng cho rằng bị can Nam đã bồi thường thiệt hại, phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra; sau khi phạm tội đã đầu thú đã thành khẩn khai báo; được đại diện bị hại bãi nại; nhân thân tốt nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.