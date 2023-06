Hoãn xử vụ một phụ nữ bị cưỡng chế test Covid-19 kiện chủ tịch phường

Cho rằng quyết định xử phạt không thỏa đáng về việc bị cưỡng chế test Covid-19 là không thoả đáng, người phụ nữ ở Bình Dương đã kiện ra tòa nhưng phiên xét xử tạm hoãn.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ sống trong căn hộ chung cư ở Bình Dương bị lực lượng chức năng phá khóa cửa, cưỡng chế đi xét nghiệm Covid-19 (test) vào cuối tháng 9/2021, TAND tỉnh Bình Dương dự kiến đưa vụ kiện dân sự ra xét xử vào ngày 31/5.

Trong vụ việc này, nguyên đơn là bà H.T.P.L. (SN 1983) và bị đơn là Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú và Chủ tịch UBND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Tuy nhiên, sau khi có lịch xét xử từ phía TAND tỉnh Bình Dương, bà H.T.P.L. đã có đơn xin hoãn phiên xét xử vì lý do cá nhân. Ngày 30/5, HĐXX cũng đã có thông báo gửi các đương sự về việc hoãn phiên tòa này.

Trước đó, bà H.T.P.L. là nhân vật trong clip bị lực lượng chức năng phường Vĩnh Phú (TP Thuận An) phá khóa cửa, cưỡng chế đưa ra ngoài test Covid-19 vào tháng 9/2021.

Lực lượng chức năng phá khóa cửa, cưỡng chế bà H.T.P.L. đưa đi xét nghiệm Covid-19 hồi cuối tháng 9/2021. Ảnh cắt từ clip.

Bà này cũng bị Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu đồng về hành vi “không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm”.

Sau sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phú đã nhận khuyết điểm, đồng thời xin lỗi bà H.T.P.L. do “nóng vội trong công tác phòng chống dịch”. Tuy nhiên, bà H.T.P.L. không chấp nhận lời xin lỗi mà gửi đơn khiếu nại nhưng không được giải quyết. Do đó, bà đã gửi đơn kiện Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú và Chủ tịch UBND TP Thuận An.

Như đã thông tin, vào ngày 28/9/2021, bà H.T.P.L. ở trong căn hộ chung cư Ehome 4 (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì bị nhiều lực lượng chức năng và thợ sửa khóa phá cửa vào trong cưỡng chế đưa đi test Covid-19 tại sân chung cư. Trong số những người này, có sự xuất hiện của Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú.

Diễn biến sự việc được một số người quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội.

Quá trình xác minh vụ việc sau đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Thuận An nhận thấy lãnh đạo phường Vĩnh Phú nóng vội trong công tác xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng dẫn đến việc chỉ đạo công an cưỡng chế bà H.T.P.L.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thuận An, các vụ việc liên quan đến việc cưỡng chế phải do Chủ tịch UBND cấp huyện, thị, TP ra quyết định. Do đó, việc phường Vĩnh Phú cưỡng chế đối với người dân là không đúng quy định và trình tự của pháp luật, gây phản cảm và bức xúc trong dư luận.

Sau sự việc, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú đã xin lỗi bà H.T.P.L. nhưng không được chấp nhận.

Tuy vậy, cơ quan chức năng nhận thấy sự việc xảy ra trong trường hợp khẩn cấp, liên quan đến tình huống cấp bách trong phòng chống dịch bệnh nên phường đã tiến hành cưỡng chế. Bên cạnh đó, lãnh đạo phường nóng vội vì muốn đảm bảo an toàn cho người dân trong công tác phòng chống dịch, không nhằm mục đích cá nhân.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cưỡng chế trên là do chị H.T.P.L. không hợp tác với cơ quan chức năng, khóa cửa ở trong nhà dù đã được thông báo trước đó.

Do đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Thuận An đã phê bình, rút kinh nghiệm đối với Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú (cũng là Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 phường).