Hoãn đề xuất thay đổi cơ quan sát hạch, cấp bằng lái xe

Chính phủ yêu cầu Bộ Công an và Bộ GTVT tiếp tục rà soát 2 dự án luật, hoãn trình Quốc hội xem xét việc thay đổi cơ quan quản lý sát hạch, cấp bằng lái xe.

Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát, thống nhất phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp; không quy định về tổ chức bộ máy trong các dự án luật.

Đồng thời, Chính phủ cũng quyết định chưa trình Quốc hội xem xét việc thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Hiện nay Bộ GTVT là cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe. Ảnh: Hoàng Hà.

Về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ, Chính phủ cơ bản thống nhất các nội dung tiếp thu, chỉnh lý do Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan.

Bộ GTVT được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý các nội dung về phân cấp, phân quyền; cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng công trình đường bộ trong dự án Luật Đường bộ.

Sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội cho ý kiến về 2 dự luật tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hai lần gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 2 dự án luật.

Kết quả, đa số đại biểu Quốc hội không đồng tình với việc tách Luật Giao thông đường bộ hiện hành và chuyển thẩm quyền sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an.