Hoa vài chục triệu đồng ở TP.HCM 'ế khách' dịp lễ 20/10

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc chi mạnh tay cho các món quà dịp 20/10 trở nên trầm lắng hơn. Nhiều cửa hàng đã linh hoạt thiết kế thêm các món quà có thể sử dụng được.

Nếu như thời điểm này năm ngoái, cửa hàng hoa tươi nhập khẩu Flower Box trên đường Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ 30-35 triệu đồng lên tới hơn 50 triệu đồng, thì năm nay các đơn hàng chủ yếu là nhỏ, dao động từ 800.000 đến3 triệu đồng.

Đại diện cửa hàng hoa tươi nhập khẩu này cho biết năm nay lượng đơn hàng có giảm nhẹ so với năm ngoái. "Cửa hàng nhận chủ yếu là các đơn hàng nhỏ, những đơn vài chục triệu đồng rất ít, đơn cao nhất đến thời điểm hiện tại là 30 triệu đồng", đại diện này nói.

Thực tế, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu nên việc chi mạnh tay cho các món quà tượng trưng dịp lễ 20/10 trở nên trầm lắng hơn, họ ưu tiên các phần quà giá trị thấp và có thể sử dụng được.

Theo đại diện Flower Box, nguồn hoa tươi nhập khẩu và giá bán năm nay vẫn ổn định. Năm nay dịch bệnh khiến giá hoa nhập khẩu có tăng so với năm ngoái, tuy nhiên cửa hàng không điều chỉnh giá để giữ chân khách hàng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu mua hoa tươi ở phân khúc giá cao giảm mạnh so với năm ngoái. Ảnh: Flower Box.

Tương tự, chị Hòa, đại diện cửa hàng hoa Eve Flowers (quận 1, TP.HCM) cũng cho biết năm nay lượng đơn hàng khách lẻ đặt thấp hơn so với năm ngoái và giá trị đơn hàng cũng nhỏ hơn. "Nếu như năm ngoái, cửa hàng nhận các đơn đặt lên tới 20-30 triệu đồng thì đến thời điểm hiện tại đơn hàng cao nhất là 13 triệu đồng", chị nói.

Theo chị Hòa, năm nay người dân ưu tiên những món quà mang tính thực tế hơn. "Năm ngoái khách ưa chuộng hoa theo bó, còn năm nay khách ưa chuộng hoa theo bông hơn như hoa hồng Ecuador kết hợp với một số loại lá... Một số loại cây cũng được khách lựa chọn", chị nói.

Đại diện cửa hàng này cho biết năm nay giá hoa Đà Lạt tăng gần gấp đôi so với năm ngoái. "Do dịch bệnh, ở các vườn, số lượng hoa đạt tiêu chuẩn rất ít nên bị đội giá lên. Hoa nhập khẩu cũng về ít hơn do hạn chế nhập khẩu, chất lượng cũng không tươi bằng năm ngoái", chị nói.

Ở những đơn vị chuyên về sản phẩm hoa ở phân khúc giá trung cấp cho biết năm nay, nhu cầu không giảm nhưng khách hàng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Chị Lệ Hiền chủ cửa hàng hoa Tasty flower (quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết năm nay chị thiết kế thêm các mẫu hoa kết hợp quà như bó hoa dâu tây, hoa socola, hoa bong bóng, hoa tiền thật... dao động 299.000-500.000 đồng để phù hợp với nhu cầu của người dân sau đại dịch, vừa có thể tặng và sử dụng được.

Bó hoa bằng tiền thật được khách hàng ưa chuộng trong dịp lễ 20/10 năm nay. Ảnh: Lệ Hiền.

"Hiện, cửa hàng đã nhận được khoảng 100 đơn. Năm nay, giá hoa tươi đặc biệt là hoa hồng Đà Lạt tăng mạnh do người dân chuyển sang trồng rau ngắn ngày nên sản lượng hoa bị giảm, khiến giá hoa tăng", chị nói.

Theo ghi nhận, năm nay giá hoa Đà Lạt tăng mạnh so với năm ngoái. Đơn cử, hoa hồng dao động 20.000-25.000 đồng/bông, 250.000 đồng/bó, ly kép trắng giá 250.000/bó 5 cành, cẩm tú cầu 20.000 đồng/bông, cẩm chướng đơn 150.000 đồng/bó....

Tại các nhà vườn ở Đà Lạt, hiện sản phẩm hoa cắt cành có giá ổn định ở mức cao. Đơn cử, hoa đồng tiền 25.000 đồng/chục, hoa cát tường 50.000 đồng/kg, hoa hồng 30.000 đồng/chục, hoa lyly 55.000-70.000 đồng/bó, hoa cúc chùm 10.000-15.000 đồng/bó 5 cành, cúc cành lên 25.000-30.000 đồng/bó 10 cành…

Giá nhiều loại hoa tăng cao khiến nhà vườn rất phấn khởi. Việc vận chuyển hoa đi tiêu thụ cũng có nhiều thuận lợi khi đội ngũ lái xe đã được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19, nhiều tỉnh, thành đã mở cửa trở lại.