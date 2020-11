Họa tiết truyền cảm hứng cho BST Công Trí x Aquafina

Sau 10 mùa tổ chức thành công, Aquafina Vietnam International Fashion Week (VIFW) dần khẳng định vị thế độc tôn về sự kiện thời trang mang tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Tháng 12, Aquafina VIFW 2020 chính thức trở lại với chủ đề “The Future Is Now” (tạm dịch: Tương lai là hiện tại).

NTK Công Trí đảm đương nhiệm vụ mở màn Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam năm nay. NTK Nguyễn Công Trí cho biết, sau 2 năm “mang chuông đi đánh xứ người” ở New York Fashion Week và vắng mặt tại các sự kiện thời trang trong nước, anh mong muốn tìm lại chính mình trong lần trở lại này. Đặc biệt, thời điểm sau dịch là cơ hội để anh tìm hiểu về tiềm năng thị trường thời trang trong nước.

Kết hợp nhãn hàng nước uống Aquafina, BST mở màn của Công Trí lấy cảm hứng từ 3 họa tiết màu sắc theo kiểu Op-art. Các thiết kế hoạ tiết thể hiện ba hình thái của nước - rắn, lỏng và khí, đồng thời đại diện những cá tính thời trang khác nhau, thể rắn - mạnh mẽ ấn tượng, thể lỏng - mềm mại tinh tế và thể khí - bay bổng đầy ngẫu hứng.

Các thể rắn, lỏng và khí thể hiện sự uyển chuyển, linh hoạt của nước, dễ dàng thay đổi hình dạng với môi trường. Điều này tương đồng cá tính của thế hệ trẻ đương thời - những con người không bó buộc bản thân vào hình dáng nhất định mà không ngừng biến hóa để thích nghi với cuộc sống đa chiều. Họ luôn năng động và không ngại thể hiện bản ngã cá nhân, thích khám phá, tìm tòi sáng tạo và thoả sức thăng hoa với những ý tưởng mới lạ, trở thành người tiên phong dẫn đầu xu hướng.

Trước đó, trong buổi họp báo diễn ra chiều 12/11, NTK Công Trí cũng bật mí một thiết kế nằm trong BST mở màn Aquafina VIFW 2020. Mẫu váy ngắn đính kết thắt nơ bản nhỏ nhiều màu sắc nhận được nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Với thông điệp truyền tải nhiều tầng ý nghĩa đa chiều, cùng sự sáng tạo và độc đáo vốn có, BST mở màn của NTK Công Trí kết hợp Aquafina hứa hẹn mang đến làn gió mới cho Aquafina VIFW 2020 nói riêng và thị trường thời trang trong nước nói chung.

Aquafina VIFW năm nay quy tụ gần 20 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam. Bên cạnh NTK Công Trí, chương trình còn có sự tham gia của những thương hiệu tên tuổi khác như Adrian Anh Tuấn, Đỗ Long, Hoàng Minh Hà, Lê Long Dũng, Lý Giám Tiền, Nguyễn Tiến Truyển, Minh Châu, Bảo Bảo, Ivan Trần, Thảo Nguyễn, Hoàng Quyên…

Đây cũng là năm đầu tiên NTK Long Nguyễn và NTK Lệ Thu (thương hiệu Crazy & Lady Sexy) tham gia Aquafina VIFW. Nếu NTK Lệ Thu trình làng BST lấy cảm hứng từ những chuyến đi ở vùng đồng quê Luberon miền nam nước Pháp; thì NTK Long Nguyễn đem đến sàn diễn chuyên nghiệp chuẩn quốc tế những thiết kế mang nhịp thở của người con gái xuân thì. Bên cạnh đó, cuộc dạo chơi bay bổng của những chiếc khăn lụa họa tiết từ thương hiệu thời trang quốc tế Salvatore Ferragamo sẽ lãng mạn hóa sàn diễn Aquafina VIFW 2020.

Không chỉ là sân chơi dành riêng cho những NTK tên tuổi, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam còn là cơ hội để những tài năng sinh viên thiết kế trẻ từ các đơn vị đào tạo chuyên ngành thời trang uy tín, trình làng những BST sau nhiều tháng ngày ấp ủ, tâm huyết. Theo đó, NTK Võ Hoàng Long - Đại học Kiến trúc TP.HCM, NTK Hoàng Duy - Học viện Thời trang London và NTK Nguyễn Tùng Chinh - Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ giới thiệu đến giới mộ điệu những thiết kế độc đáo, cá tính và đậm chất riêng. Có thể nói, Aquafina VIFW là sàn diễn thời trang tạo bệ phóng cho sự phát triển tương lai của nhiều nhà thiết kế trẻ.

Với sự đồng hành từ nhãn hàng nước uống tinh khiết số 1 Việt Nam Aquafina và "người anh cả" của làng mốt Việt - nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam trở lại cùng chủ đề "The Future Is Now" (tạm dịch: Tương lai là hiện tại). Sự kiện như lời khẳng định về tương lai của ngành thời trang mở ra ngay trước mắt, giúp Việt Nam có cơ hội nâng cao vị thế.

Kết hợp với nhãn hàng Aquafina, BST nhãn chai phiên bản giới hạn của NTK Công Trí hứa hẹn mang đến làn gió mới cho làng mốt Việt, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới thời trang trong nước và quốc tế. Họa tiết trên trang phục được sáng tạo cùng gam màu chủ đạo xanh, trắng và đỏ giống hình ảnh trên thân chai Aquafina theo kiểu Op-art ấn tượng.

