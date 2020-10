Họa sĩ vẽ tranh người nổi tiếng đeo khẩu trang trong mùa dịch bệnh

Cuốn sách của họa sĩ Lê Sa Long tập hợp 40 bức tranh khắc họa lại những người nổi tiếng của Việt Nam và thế giới đằng sau chiếc khẩu trang.

Sáng ngày 29/10, họa sĩ Lê Sa Long phối hợp với NXB Tổng hợp TP.HCM và Hội Mỹ thuật TP.HCM đồng tổ chức triển lãm Tranh và ra mắt sách chủ đề Khẩu trang & Người nổi tiếng tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM.

Họa sĩ Lê Sa Long bên các tác phẩm tranh của mình. Ảnh: FBNV.

Triển lãm mỹ thuật lần này và tranh in trong ấn phẩm gồm 40 bức tranh với chất liệu màu nước, pastel, sơn dầu... thể hiện sự ủng hộ tích cực của người nghệ sĩ với quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Qua đó, triển lãm cũng sẽ khắc họa tính cách các người nổi tiếng, các nghệ sĩ thông qua màu sắc hoa văn trên khẩu trang họ dùng. Điều này giúp công chúng hiều rõ cá tính họ hơn, đồng thời tạo những giây phút thư giãn trong không khí âu lo của mùa dịch bệnh.

Cuốn sách Khẩu trang & Người nổi tiếng gồm 100 trang giấy couche, kích thước 20 x 25 cm, in màu toàn bộ với hình thức trang nhã, đẹp mắt. Được biết cuốn sách chỉ in một lần duy nhất với số lượng có hạn bởi đã có một nhà xuất bản tại Pháp mua bản quyền tranh in postcard.

Cuốn sách Khẩu trang & Người nổi tiếng của họa sĩ Lê Sa Long.

Triển lãm mỹ thuật và sách gồm 40 chân dung của những người nổi tiếng trong và ngoài nước như Tổng thống Donald Trump, Albert Einstein, Walt Disney, Steve Jobs, Che Guevara, Công nương Diana, diễn viên Lý Tiểu Long, danh họa Picasso, Đăng Lê Nguyên Vũ, Hoài Linh, Tô Hoài, diễn viên Ngô Thanh Vân, Trường Giang, Trần Thành, Hari Won, ca sĩ Lệ Quyên,, Quang Dũng, Đen Vâu…

Họa sĩ Lê Sa Long bắt đầu vẽ những bức tranh lấy cảm hứng từ khẩu trang từ tháng 6/2020, khi Covid-19 có chiều hướng tái phát trở lại. Một phần số tiền bán tranh sẽ được trích để đóng góp tiền cho Quỹ phòng chống dịch quốc gia và góp sức nhỏ bé của vào việc hỗ trợ bà con miền Trung đang oằn mình với bão lũ.