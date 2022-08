Họa sĩ vẽ minh họa bìa sách Việt Nam được Nhà xuất bản Folio vinh danh

Họa sĩ Thanh Vũ là một trong 20 cái tên được The Folio Society vinh danh năm 2022. Đây là một họa sĩ đã vẽ bìa cho nhiều tác phẩm bán chạy ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ cuộc thi vẽ minh họa sách năm 2022, tác phẩm dự giải của Thanh Vũ đã lọt vào mắt xanh của ban giám khảo.

Tác phẩm dự thi của họa sĩ Thanh Vũ. Ảnh: FBNV.

Tại cuộc thi do Nhà xuất bản The Folio Society phát động, mỗi họa sĩ được yêu cầu vẽ minh họa một cảnh trong truyện ngắn The masque story of the red death của Edgar Allan Poe. Đã có tới 680 tác phẩm gửi tới Folio Society, chỉ 20 tác phẩm được chọn.

Tác phẩm tranh giải của họa sĩ Thanh Vũ đã nhận được những phản ứng tích cực từ công chúng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, họa sĩ Thanh Vũ viết: "Đã có thời gian mình tạm ngừng vẽ bìa sách, phần lớn để tập trung vẽ truyện tranh, và một phần vì cảm thấy những gì đã làm cứ mãi giậm chân tại chỗ. Cho nên mình vô cùng biết ơn The Folio Society vì cơ hội này, để thấy là mình vẫn còn yêu thích việc vẽ bìa lắm".

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm những tài năng vẽ minh họa mới trên khắp thế giới cho tiểu thuyết tường thuật, một thể loại mà Nhà xuất bản Folio muốn đầu tư.

Danh sách rút gọn và người chiến thắng sẽ được công bố ngày 8/9. Phần thưởng cho người thắng giải trị giá 2.000 bảng Anh và phiếu mua hàng tại Folio trị giá 500 bảng Anh.

Ban giám khảo gồm có giám đốc Tom Walker, đạo diễn nghệ thuật Sheri Gee và Raquel Leis Allion cùng họa sĩ minh họa Yuko Shimizu.

Một số bìa sách do họa sĩ Thanh Vũ vẽ. Ảnh: Nhã Nam.

Họa sĩ Thanh Vũ (bút danh Blue Rain) tốt nghiệp cử nhân Thiết kế đồ họa, hiện làm việc tại TP.HCM. Thanh Vũ từng thắng giải Tài năng mới của BIBF Ananas Illustration Awards 2019 cho tranh minh họa của cuốn sách Cậu bé và con cóc. Năm 2021, anh cho xuất bản cuốn tiểu thuyết đồ họa đầu tiên của mình: Bóng.

The Folio Society là một nhà xuất bản có trụ sở tại London, do Charles Ede thành lập vào năm 1947. Nhà xuất bản Folio gây dấu ấn trong làng sách thế giới khi chuyên xuất bản sách đặc biệt, các ấn phẩm bìa cứng có minh họa cho sách văn học kinh điển, ngoài ra cũng in cả thơ ca, sách thiếu nhi, sách phi hư cấu. Sách hư cấu của Folio thường có thiết kế bìa riêng, in kèm tranh minh họa độc quyền của các họa sĩ. Sách phi hư cấu thường được in kèm thiết kế nghệ thuật hoặc ảnh.