Hoạ sĩ sáng tạo với tờ gác sách

Tờ gác sách Everything in Its Place: A Story of Books and Belonging do Pauline David-Sax và Charnelle Pinkney Barlow thiết kế. Sách kể về một cô gái nhút nhát tìm thấy chốn an toàn trong thư viện trường học. Thiết kế kiểu ghép giấy của Pinkney Barlow khơi gợi bầu không khí hoàn hảo cho cuốn sách, hé lộ một phần nội dung và khiến độc giả như có thể ngửi thấy mùi sách từ tờ gác sách này. Ảnh: Charnelle Pinkney Barlow.