Hoa Sen báo lãi hơn 600 tỷ đồng trong tháng 5

Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận lợi nhuận ròng tháng 5 đạt 602 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ và tăng khoảng 60 tỷ so với tháng trước. Lãi lũy kế 8 tháng đầu niên độ tài chính là 2.810 tỷ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh tháng 5 với sản lượng tiêu thụ đạt 223.273 tấn, doanh thu 4.566 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế của “vua tôn” là 602 tỷ đồng .

Lũy kế 8 tháng đầu niên độ tài chính 2020-2021 (1/10/2020-31/5/2021), sản lượng tiêu thụ của Tập đoàn Hoa Sen ước đạt 1.518.392 tấn, doanh thu ước đạt 29.062 tỷ đồng , lần lượt hoàn thành 84% và 88% kế hoạch năm.

Doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 2.810 tỷ đồng , vượt 87% kế hoạch. Như vậy, tính trung bình mỗi tháng Hoa Sen lãi 351 tỷ.

Trên thực tế, lợi nhuận của “vua tôn” Hoa Sen đã bứt phá mạnh kể từ đầu tiên độ tài chính 2020-2021 đến nay. Trong đó, lợi nhuận trong quý đầu tiên của niên độ này (1/10/2020-31/12/2020) cũng đạt 572 tỷ đồng , cao gấp 2-3 lần cùng kỳ các năm trước.

Sang quý II của niên độ (1/1/2021-31/3/2021), Hoa Sen ghi nhận tới 10.800 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 88% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng sau thuế nhờ đó cũng đạt mức 1.099 tỷ, tăng 415%. Trong đó, riêng lợi nhuận của tháng 3 đã trên 500 tỷ đồng .

LỢI NHUẬN THEO QUÝ CỦA TẬP ĐOÀN HOA SEN

Nhãn Quý I/2019-2020 Quý II Quý III Quý IV Quý I/2020-2021 Quý II Tháng 4+5 Lợi nhuận sau thuế column tỷ đồng 181 201 318 450 572 1099 1140

Theo lãnh đạo Hoa Sen, trong nửa đầu niên độ 2020-2021 vừa qua, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty đạt tới 1.671 tỷ, cao hơn 336% so với cùng kỳ (niên độ 2019-2020).

Nguyên nhân chính giúp con số này tăng mạnh là do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng ròng gần 1.500 tỷ. Trong đó, các khoản làm tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu thuần tăng gần 7.600 tỷ, trong khi các chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp đều giảm hàng trăm tỷ đồng.

Theo các chuyên gia tại SSI Research, đóng góp vào kết quả kinh doanh ấn tượng của Hoa Sen thời gian qua là yếu tố sản lượng tiêu thụ duy trì tăng trưởng mạnh nhờ xuất khẩu.

Tổng sản lượng thép tiêu thụ trong quý II của doanh nghiệp này đã tăng 72%, trong đó sản lượng qua kênh xuất khẩu tăng tới 139% do nhu cầu phục hồi và nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn.

Cùng với đó, lợi nhuận công ty tăng do xu hướng giá thép đi lên. Cụ thể, lợi nhuận gộp trong quý gần nhất của Hoa Sen đã tăng 76% so với cùng kỳ và 26% so với quý liền trước.

Tỷ suất lãi gộp trong quý II niên độ 2020-2021 đạt mức 17,4%, cao hơn so với mức 16,5% quý trước. Tuy nhiên, tỷ suất này vẫn thấp hơn mức 18,6% trong quý II niên độ 2019-2020 chủ yếu do giá bán bình quân cao hơn.

Nếu tính theo giá trị tuyệt đối, lợi nhuận gộp/tấn sản phẩm ước tính của Hoa Sen đạt 3,4 triệu đồng/tấn, cao hơn 20% so với quý trước và tăng 1,6% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia của SSI Research cũng cho rằng tỷ suất lợi nhuận của “vua tôn” sẽ được duy trì ở mức cao hơn trong các quý tới do giá HRC (thép cán nóng) đã tăng thêm 28% kể từ đầu quý III niên độ 2020-2021.

Tuy nhiên, tỷ suất này có thể điều chỉnh về mức bình thường trong dài hạn khi giá HRC tăng chậm lại hoặc đảo chiều khiến lợi thế từ hàng tồn kho giá rẻ có thể cạn dần.

Thông tin lợi nhuận tăng trưởng vừa được phát đi cũng ngay lập tức đẩy giá cổ phiếu HSG của Hoa Sen tăng gần 5% trong phiên sáng nay (tính đến 10h30 ngày 28/6) lên 43.250 đồng, khối lượng khớp lệnh đạt trên 10 triệu đơn vị. Từ đầu năm đến nay, thị giá HSG đã tăng tới 115%.