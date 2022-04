Hòa Phát sẽ tăng vốn lên 2,5 tỷ USD

Bên cạnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 25.000-30.000 tỷ đồng, Hòa Phát cho biết sẽ tăng vốn điều lệ lên 58.148 tỷ đồng vào cuối năm nay, tương đương hơn 2,5 tỷ USD quy đổi.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, trong đó trình bày kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu cao kỷ lục.

Cụ thể, sau năm 2021 ghi nhận kết quả kinh doanh cao đột biến với doanh thuần đạt gần 149.700 tỷ và lãi sau thuế hơn 34.520 tỷ đồng , ban lãnh đạo Hòa Phát tiếp tục trình cổ đông kế hoạch doanh thu năm nay tăng trưởng dương, với mức dự kiến 160.000 tỷ đồng .

Tuy nhiên, dù kế hoạch doanh thu toàn tập đoàn tăng gần 7% so với năm trước, nhưng Hòa Phát lại đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm nay vào khoảng 25.000- 30.000 tỷ đồng , giảm tương ứng 13-28% so với năm 2021.

Ban lãnh đạo Hòa Phát cho biết doanh thu năm năm dự kiến tăng nhẹ so với năm trước nhờ sản lượng của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, sản phẩm container và doanh thu từ mảng điện máy gia dụng. Tuy nhiên, do đây là năm còn nhiều thách thức khi giá nguyên, nhiên liệu có xu hướng tăng, giá bán biến động không tương xứng, cùng chi phí tài chính tăng do lãi suất, dẫn tới lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn sụt giảm.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA HÒA PHÁT

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kế hoạch Doanh thu thuần tỷ đồng 27453 33283 46162 55836 63658 90119 149680 160000 Lợi nhuận sau thuế

3504 6606 8015 8601 7578 13506 34521 30000

Năm nay, Hòa Phát cho biết sẽ hoàn thành các giấy tờ pháp lý và đầu tư xây dựng một phần Dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Hiện tập đoàn này đã ký kết hợp đồng tín dụng với 8 ngân hàng lớn tại Việt Nam để vay 35.000 tỷ đồng triển khai dự án.

Đến cuối năm, nhà sản xuất thép lớn nhất thị trường trong nước này dự kiến hoàn thành và đưa vào chạy thử Nhà máy sản xuất container. Đồng thời đặt mục tiêu tiêu thụ hết số lượng thép sản xuất ra, tiếp tục dẫn đầu thị phần thép xây dựng và ống thép - tôn mạ trong nước.

Theo báo cáo tài chính quý I/2022, nhà sản xuất này ghi nhận hơn 44.000 tỷ đồng doanh thu thuần trong 3 tháng đầu năm nay, tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, biên lãi gộp giảm đáng kể so với cùng kỳ đã khiến lợi nhuận gộp công ty thu về trong quý chỉ tăng 24%, đạt hơn 10.100 tỷ.

Các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng trong kỳ dẫn tới lợi nhuận sau thuế Hòa Phát thu về được là 8.206 tỷ đồng , chỉ tăng hơn 17% so với quý I/2021.

Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đã hoàn thành hơn 27% với cả kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Tại phiên họp cổ đông dự kiến diễn ra ngày 24/5 tới, ban lãnh đạo Hòa Phát sẽ trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức với phần lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

Trong đó, doanh nghiệp đã thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức với phần lợi nhuận năm 2021 là 35%, bao gồm 5% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến là quý II hoặc III năm nay.

Sau giao dịch này, vốn điều lệ của Hòa Phát sẽ tăng lên mức 58.148 tỷ đồng , tương đương hơn 2,5 tỷ USD quy đổi.

Hiện tại, vốn điều lệ của công ty này là 44.729 tỷ, tuy nhiên, nhà sản xuất thép này có phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối quý I/2022 lên tới gần 50.000 tỷ đồng .