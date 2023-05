Hòa nhạc Taiwan Excellence - 'bữa tiệc' đa màu sắc, giàu cảm xúc

Ngày 27/5, Taiwan Excellence trở lại với hoạt động giao lưu văn hóa “Chương trình hòa nhạc” tại Nhà hát lớn Hà Nội và “Triển lãm gian hàng” tại phố đi bộ hồ Gươm.

Chương trình hòa nhạc Taiwan Excellence được tổ chức vào 19-22h ngày 27/5 (thứ 7) tại Nhà hát lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cũng trong ngày đó, khán giả có cơ hội tham quan và trải nghiệm triển lãm các gian hàng Taiwan Excellence trước cửa tòa nhà Bưu điện Hà Nội (số 75 phố Đinh Tiên Hoàng, phố đi bộ Hồ Gươm).

Chương trình hòa nhạc Taiwan Excellence được biểu diễn bởi dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Biểu diễn tại chương trình hòa nhạc Taiwan Excellence, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam được chỉ huy trực tiếp bởi nhạc trưởng Honna Tetsuji. Đây được dự đoán là “bữa tiệc” âm nhạc đa màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc.

Một số tác phẩm nổi tiếng sẽ biểu diễn trong chương trình hòa nhạc gồm: Longing for Spring Breeze, William Tell Overture, Hungarian Rhapsody no. 2, Se chỉ luồn kim... cùng nhiều tác phẩm cổ điển viết cho dàn nhạc.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: “Âm nhạc giao hưởng có sức sống mãnh liệt qua hàng trăm năm, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng tôi đã lựa chọn những tác phẩm gần gũi nhất với công chúng yêu nhạc và thể hiện bản sắc văn hóa phong phú qua từng tác phẩm, từ âm nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam, âm hưởng châu Á, đến âm nhạc cổ điển châu Âu”.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji từng chỉ huy trong rất nhiều dàn nhạc, gồm: Dàn nhạc Philharmonic della Scala tại Milano, dàn nhạc Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, dàn nhạc Orchestra Sinfonica Dell'Emilia Romagna "Arturo Toscanini", dàn nhạc Mozarteum Orchestra Salzburg, Philharmonia Orchestra London. Ông cũng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Radio Hungary, dàn nhạc giao hưởng Prague Radio, dàn nhạc Slovenian Philharmonic, dàn nhạc Romanian Radio, dàn nhạc Malaysia, dàn nhạc Phillipines Philharmonic và hầu hết dàn nhạc tại Nhật Bản.

Ông đồng thời được mời chỉ huy trong nhiều liên hoan quốc tế, gồm: Carinthischer Sommer tại Áo, the Salzburg Spring Festival, the Bartók Festival tại Hungary, Mostly Mozart Festival tại Tokyo, Liên hoan mùa thu tại Seoul, Asian Music Festival Tokyo, Oulunsalo Music Festival tại Phần Lan. Ông cũng là chỉ huy chính ở Suntory Summer Festival, Ditto Festival tại Seoul, Karuizawa International Music Festival "La Folle Journee au Japon”, Festival Les Nuits Pianistiques Aix en Provence và “Milano Musica”, Liên hoan âm nhạc đương đại tại Teatro alla Scala...

Nhạc trưởng Honna Tetsuji cũng từng làm việc với nhiều nghệ sĩ hàng đầu thế giới, gồm: Martha Argerich, Elisabeth Leonskaja, Cyprian Cacaris, Peter Resel, Đặng Thái Sơn, Philippe Entremont, Cecil Licad, Reiner Honek, Christian Tezlaff, Igor Oistrach….

Trong chương trình hòa nhạc Taiwan Excellence, nghệ sĩ piano Hsin-Chiao Liao sẽ biểu diễn tác phẩm Piano Concerto in C minor (Tyzen Hsiao). Tài năng của Liao Hsin-Chiao được khán giả và giới phê bình âm nhạc công nhận từ khi còn rất trẻ.

Nghệ sĩ piano Hsin-Chiao Liao.

Hsin- Chiao tốt nghiệp bằng tiến sĩ biểu diễn năm 2018 tại Stony Brook University, New York dưới sự dìu dắt của giáo sư danh tiếng Gilbert Kalish. Cô từng tham gia biểu diễn tại các festival âm nhạc danh tiếng như Music @ Menlo, Heifetz International Music Institute, Great Lakes Chamber Music Festival, Olympic Music Festival và Icicle Creek Chamber Festival.

Ngoài ra, Hsin-Chiao còn hợp tác với nhiều nhạc sĩ đương đại như David Amram, Piers Hellawell, Judith Shatin, Sean Shepherd, Alan Smith, Sheila Silver, Joan Tower, Peter Winkler.

Hiện tại, Hsin-Chiao sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Gần đây nhất, Hsin-Chiao mới hoàn thành dự án thu âm bản piano Concerto của Robert Schumann cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) và sự dẫn dắt của nhạc trưởng Honna Tetsuji.

Thư mời chính thức của chương trình hòa nhạc Taiwan Excellence. Ảnh chụp từ website sự kiện.

Thông qua sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa, Taiwan Excellence mong muốn tạo cơ hội để khán giả giao lưu và tìm hiểu về âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa. Buổi biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam Taiwan Excellence Concert cũng được truyền hình trực tiếp lên màn hình LED tại phố đi bộ Hồ Gươm.

“Chương trình hòa nhạc” và “Triển lãm gian hàng” Taiwan Excellence diễn ra ngày 27/5/2023 hứa hẹn là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa lớn cho các tín đồ đam mê trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật...