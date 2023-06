Hòa nhạc giao lưu văn hóa Việt Nam - Romania

Nghệ sĩ Hoa Ngọc Hà và Đỗ Hương Trà My hòa tấu Romanze for Viola & Piano, Op.85 của Max Bruch. Nghệ sĩ Đỗ Hương Trà My cũng có thời gian học tập tại Đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn viola. Năm 2019, cô trở thành thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Mặt trời (Hà Nội). Còn Hoa Ngọc Hà có bằng thạc sĩ tại Đại học Âm nhạc quốc gia Bucharest. Cô vinh dự được nhận học bổng “Hiệp định Romania - Việt Nam” dành cho hệ thạc sĩ và tốt nghiệp xuất sắc năm 2019.