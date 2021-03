Hòa Minzy không vô lý khi từ chối song ca với Uyên Linh?

Khi được Uyên Linh ngỏ ý song ca, Hòa Minzy ngượng ngùng đẩy sang Anh Tú. Hòa Minzy hát live tốt nhưng trước đàn chị, cô có lý do để bối rối.

Sự xuất hiện của Uyên Linh trong tập 9 của chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả âm nhạc. Đúng tinh thần format của chương trình là hát live, Uyên Linh đã chứng tỏ được rằng giọng hát của cô bao giờ cũng là thế mạnh không phải ai cũng có được.

Uyên Linh được khen ngợi khi cover nhạc của Lady Gaga – bản Shallow, nhưng hơn thế cô còn dành được nhiều thiện cảm với sáng tác mới, lần đầu được giới thiệu của Hứa Kim Tuyền: Giữa đại lộ Đông Tây. Uyên Linh gần đây không xuất hiện thường xuyên nhưng sự góp mặt của cô trong một chương trình âm nhạc đã khiến giọng ca chủ xị là Hòa Minzy phải thừa nhận: “Không biết hát gì nữa”.

Giá trị của Uyên Linh trong sáng tác của Hứa Kim Tuyền

Uyên Linh thuộc về nhóm ca sĩ mà dân trong nghề hay nói là “chỉ đứng và hát”. Cô thường không phải bày biện quá nhiều cho những màn trình diễn của mình, ngay từ thời điểm dự thi Vietnam Idol, nghĩa là chỉ bằng giọng hát, Uyên Linh đã có thể trở thành quán quân.

Một dạo, giới truyền thông còn gọi Uyên Linh là “tiểu diva” trong một kỳ vọng về sự tiếp nối bộ tứ diva trước đó của nhạc Việt, với Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Trần Thu Hà.

Uyên Linh đã đi theo con đường truyền thống trong âm nhạc: thuần túy phát triển giọng hát, cách vài năm sẽ có album. Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn cho rằng Uyên Linh hơi lười, nghĩa là cô tỏ ra không thực sự sung sức trên thị trường, có ít live show, không nhiều sản phẩm mới và chưa khai phá được giọng hát trời cho của mình. Nhiều fan của nữ ca sĩ vẫn hy vọng cô chăm chỉ hơn, xuất hiện nhiều hơn và sáng tạo hơn.

Sự góp mặt của Uyên Linh trong chương trình là một điểm nhấn thú vị, không chỉ là việc cô đã đứng cạnh những người trẻ hơn mình, khác màu sắc với mình. Hơn thế, cô đã thể hiện một sáng tác hoàn toàn mới trong cú bắt tay với một nhạc sĩ trẻ và rất hiểu thị trường hiện nay: Hứa Kim Tuyền.

Hứa Kim Tuyền thậm chí khẳng định rằng Giữa đại lộ Đông Tây là một trong những sáng tác mà anh ưng ý nhất từ trước đến nay và anh cũng từng mong muốn Uyên Linh sẽ là người thể hiện. Mục tiêu của Hứa Kim Tuyền thành hiện thực và Uyên Linh đã thể hiện bài hát mới này không thể hợp lý hơn.

Chất pop dịu dàng thấp thoáng với gia vị của R&B, thêm một chút blues/jazz dù không nhiều đã khiến Giữa đại lộ Đông Tây mới hơn với cả Uyên Linh và cũng làm show nhạc trở nên thú vị hơn.

Cách Uyên Linh đong đưa, làm chủ những câu hát, cách cô nương vào nhịp điệu và buông lơi tiết tấu cho thấy giá trị của một giọng hát hay và sành sỏi. Không cần phải có những cao trào quá đắt giá, Giữa đại lộ Đông Tây vẫn tiến thẳng tai nghe của khán giả.

Một ca khúc có câu chuyện, lại được thể hiện bởi một giọng hát tốt, Giữa đại lộ Đông Tây sẽ sớm vượt qua khuôn khổ hát live và thu âm ở một chương trình để có đời sống độc lập của nó. Tất nhiên, nếu đưa vào phòng thu với sự chỉn chu và kỹ càng hơn về kỹ thuật, ca khúc có thể còn hấp dẫn và xao xuyến hơn thế.

Uyên Linh và Hòa Minzy trong show hát live.

Khi Hòa Minzy ngượng ngùng từ chối đàn chị

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân có format không quá phức tạp nhưng đang là một chương trình thực sự tập trung vào âm nhạc và được khán giả đón nhận. Chương trình do Hứa Kim Tuyền làm giám đốc âm nhạc, Hòa Minzy là giọng ca chính suốt nhiều tập, bên cạnh sự xuất hiện của các khách mời.

Chương trình này có nhiều khách mời chất lượng, trước đó khách mời Văn Mai Hương cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực khi hát Always Remember Us This Way. Với format kiểu như vậy, nhưng giọng hát live tốt sẽ có nhiều đất để thể hiện, trong khi những ca sĩ giọng yếu, không có khả năng xử lý trực tiếp dễ lộ nhược điểm.

Hòa Minzy trong chương trình này nhận được đánh giá tích cực về giọng hát. Dù trong đời sống âm nhạc, Hòa Minzy đôi lần cũng gây tranh cãi với giọng hát của mình nhưng ở chương trình, cô có nhiều nỗ lực trong xử lý, khẳng định bản thân, đi qua nhiều màu sắc âm nhạc.

Hòa Minzy không vô lý khi từ chối song ca với Uyên Linh.

Cái khó của Hòa Minzy chỉ là với vai trò của mình trong chương trình, đôi khi cô phải ngồi cạnh và hòa giọng với những giọng hát thực sự chất lượng. Điều này khiến một số lần nữ ca sĩ bị "khớp".

Sự xuất hiện của Uyên Linh mang đến những bối rối của Hòa Minzy. Khi Uyên Linh hát xong Shallow, Hòa Minzy thành thật rằng cô thậm chí không biết hát gì nữa. Uyên Linh sau đó ngỏ ý muốn song ca với Hòa Minzy, tuy nhiên, nữ ca sĩ khéo léo từ chối. Giọng ca sinh năm 1995 đề cử Anh Tú vì “Anh Tú luôn muốn song ca với chị”.

Sự từ chối của Hòa Minzy có thể là quyết định “lượng sức mình”, cũng có thể là cách cô nhận ra những khác biệt về chất giọng, màu sắc âm nhạc khiến cả hai khó tạo ra màn song ca ăn ý và thuyết phục.

Khi song ca, sự ăn ý và thấu hiểu nhau vẫn luôn là yếu tố quan trọng. Trong chung kết Vietnam Idol 2010, Uyên Linh với vai trò thí sinh khi đó đã kết hợp với khách mời diva Mỹ Linh trong I believe I can fly, phần song ca gây tranh cãi gay gắt vì Uyên Linh gần như bị Mỹ Linh “đè bẹp”. Một trong những nguyên nhân được cho là hai bên đã không chia câu, chia bè hợp lý để tôn giọng hát của nhau dù cả hai đều có chất giọng đẹp trời phú.