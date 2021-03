Hòa Minzy không áp lực khi hát cùng Văn Mai Hương

Trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, Hòa Minzy cho biết cô tự tin nhất là giọng hát của bản thân, do đó không gặp áp lực khi song ca cùng Văn Mai Hương.

Văn Mai Hương hát tiếng Trung nhạc phim 'Tân dòng sông ly biệt' Nữ ca sĩ đảm nhận phần lời tiếng Trung trong bản cover "Biệt khúc chờ nhau" của chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân.

Sau khi thu hút sự chú ý của khán giả bằng màn cover ca khúc I Wil Go To You Like A First Snow của Văn Mai Hương, tập 8 chương trình về âm nhạc Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân tiếp tục lên sóng với chủ đề nhạc phim.

Trong quá trình trò chuyện, Hòa Minzy tiết lộ cảm xúc về việc tham gia chung show truyền hình chuyên về phô diễn giọng hát cùng những ca sĩ có kỹ thuật tốt, giàu nội lực như Văn Mai Hương và Anh Tú.

Cô nói: “Từ khi sinh ra, tôi tự tin nhất là giọng hát, nên ngồi cạnh ai hay hát như thế nào tôi cũng không bao giờ áp lực. Tôi và chị Hương quen thân lâu rồi nên tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhưng tôi sẽ bị áp lực khi hát lại bài hát của người khác”.

Hòa Minzy tự tin khi hát cùng Văn Mai Hương.

Một tiết mục cover nhạc phim khác nhận được sự chú ý của khán giả trong tập 8 là phần thể hiện Biệt khúc chờ nhau - nhạc phim Tân dòng sông ly biệt. Đây bộ phim quen thuộc với phần lớn khán giả Việt, nhạc phim cũng từng gây sốt ở Việt Nam với phiên bản song ca của Đan Trường - Triệu Vy.

Ở phiên bản mới do Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền, Anh Tú và Bùi Công Nam thể hiện, nhóm ca sĩ đã đặt lời mới với phân đoạn tiếng Trung của Triệu Vy. Chỉ riêng Văn Mai Hương vẫn giữ nguyên lyrics tiếng Trung và gây bất ngờ khi thể hiện khả năng hát ngoại ngữ khá "ngọt". Cô phát âm tiếng Trung khá trơn tru, không vấp hay sai nhiều.

Cũng trong tập 8, Hòa Minzy trình diễn ca khúc Cánh hoa tàn - nhạc phim Mẹ chồng từng được Hương Tràm thể hiện. Trước đó, cô gặp khó khăn trong quá trình tập luyện, nhưng Hòa Minzy vẫn quyết tâm không loại ca khúc ra khỏi playlist của chương trình.

Trong khi đó, Anh Tú nhận được phản hồi tích cực với phần thể hiện ca khúc Yêu là “tha thu” - nhạc phim Em chưa 18.

Lần đầu tiên, cặp ca sĩ - nhạc sĩ “ruột” Văn Mai Hương và Hứa Kim Tuyền song ca cùng nhau ca khúc City of Stars (OST La La Land). Đây là lần đầu hai người song ca dù đã làm việc với nhau trong thời gian dài. Văn Mai Hương cũng thể hiện Một ngày hay trăm năm - nhạc phim 100 ngày bên em. Ca khúc là sáng tác của Hứa Kim Tuyến, cũng là sản phẩm âm nhạc đánh dấu lần đầu kết hợp giữa anh và "ca sĩ ruột" Văn Mai Hương.