'Họa mi nước Mỹ' bị gia đình ghét bỏ, đồng nghiệp xa lánh

Trái ngược sự nghiệp thành công, ngoài đời Mariah Carey thường xuyên bị đồng nghiệp chỉ trích mắc bệnh ngôi sao. Cô thậm chí bị anh chị ruột đưa ra tòa vì nói xấu gia đình.

“Thật mỉa mai khi Mariah Carey cho rằng em ấy muốn truyền cảm hứng cho những người gặp rắc rối. Không ai có thể tin lời nói này được thốt ra từ người phụ nữ tán dương việc uống rượu, gặp vô số vấn đề tranh cãi mà tôi không thể nói ra”.

Morgan Carey lên tiếng chỉ trích em ruột, sau khi ông tiếp tục đệ đơn lên tòa án tố cáo em gái làm tổn hại gia đình bằng những thông tin sai sự thật ngày 7/7. Nhà sản xuất âm nhạc Mỹ cho rằng Mariah Carey là người thích chơi nổi, ham danh tiếng.

Không chỉ Morgan, chị gái cũng đệ đơn kiện diva nước Mỹ chia sẻ thông tin sai sự thật. Trước đó, Mariah Carey nổi danh là ngôi sao sống gai góc, không ngại va chạm với đồng nghiệp.

Mariah Carey nổi tiếng là ngôi sao không ngại đụng chạm.

Bị anh chị ruột đưa ra tòa

Tháng 9/2020, Mariah Carey xuất bản cuốn hồi ký mang tên The Meaning of Mariah Carey. Trong sách, diva nổi tiếng khẳng định cô là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cô bị cha - ông Alfred (đã qua đời) - và anh trai Morgan đánh đập từ ngày bé.

Ngay sau khi xuất bản hồi ký, Carey đối mặt hai làn sóng trái chiều. Một bên, người hâm mộ tỏ ra đồng cảm với nữ ca sĩ. Tên tuổi của Mariah xuất hiện dày đặc trên mặt báo kèm với những tiêu đề như “Bi kịch của Mariah Carey”, “Tuổi thơ đau khổ của Mariah Carey”...

Mặt khác, Mariah Carey bị chính những người thân trong gia đình chỉ trích. “Kẻ hám danh” là cụm từ anh chị ruột gọi nữ ca sĩ. Cuối cùng, sau nhiều tháng làm việc với luật sư, Morgan quyết định đệ đơn kiện lên tòa án Tối cao New York vào tháng 3/2021.

“Em ấy không hề tốt lành gì, cố gắng bôi nhọ tôi, giả vờ lên tiếng về phong trào Black Lives Matter chỉ để định hướng dư luận”, USA Today trích dẫn lời phàn nàn của Morgan trong đơn.

Sau khi nhận đơn kiện, đại diện của giọng ca Honey khẳng định câu chuyện không nhằm bôi nhọ người thân. Cô chỉ muốn truyền cảm hứng cho những người trẻ là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Mariah Carey bị chính anh chị ruột chỉ trích là người vô tâm.

“Carey chỉ đang kể lại câu chuyện về sự vươn lên của người phụ nữ sống trong gia đình đầy phức tạp. Cô muốn truyền cảm hứng cho người trẻ bị mắc kẹt trong hoàn cảnh khắc nghiệt, có thể thoát khỏi nạn bạo lực gia đình”, Page Six trích lời Carey từ hồ sơ tòa án.

Trong phiên điều trần mới nhất ngày 7/7, Morgan Carey cho biết ông thấy khá “buồn cười” trước phản hồi của em gái. "Thật mỉa mai khi nghe em ấy nói muốn truyền cảm hứng cho người trẻ gặp rắc rối chứ không phải bôi nhọ tôi. Ai tin được những lời này được phát ra từ người phụ nữ tán dương việc uống rượu, nhiều vấn đề gây tranh cãi mà tôi không thể nói ra", Morgan viết trong đơn.

Nhà sản xuất âm nhạc thắc mắc sao em gái không nhắc đến việc ông vượt qua bệnh bại não, chứng động kinh thể nặng, nếu mục đích thật sự của cô là truyền cảm hứng với giới trẻ.

"Điều đó cho thấy không có vụ truyền cảm hứng nào ở đây. Em ấy chỉ muốn bán sách, làm nổi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sự sỉ nhục của em ấy với gia đình và đồng nghiệp sẽ được đưa ra ánh sáng", Morgan khẳng định.

Theo Reuters, Morgan thậm chí đặt câu hỏi ông không hiểu vì sao bị em gái nói tống tiền lúc cô nổi tiếng. “Với tính cách như vậy, các vị thấy điều đó có khả năng không?”, Morgan viết trong đơn. Ngoài ra, việc ông quyết định đệ đơn kiện vì hồi ký của Mariah Carey khiến ông mất dự án quan trọng, tổn thương cảm xúc.

Trước khi Morgan chính thức đệ đơn kiện, nữ ca sĩ đối mặt với việc bị chị gái chỉ trích. Trong đơn, Alison Carey cho biết em gái đang khiến cô và những người thân trong gia đình đau khổ vì những gì viết trong hồi ký. “Em ấy cố tình gây ra nỗi đau tột độ cho gia đình, sống vô cảm, độc ác và đáng khinh bỉ”, Alison viết trong đơn, yêu cầu em gái bồi thường 1,25 triệu USD .

Những cuộc chiến với đồng nghiệp

Theo The List, Mariah Carey là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, diva có giọng hát không thể thay thế trong làng nhạc đương đại. Song, tài năng của cô hoàn toàn tỷ lệ nghịch với tính cách. Không chỉ “gây thù chuốc oán” với gia đình, Mariah Carey không ngại đụng chạm đồng nghiệp.

Trong đơn gửi tòa án ngày 7/7, anh trai của Mariah Carey cho biết công chúng không xa lạ việc nữ ca sĩ thường gây chiến với các sao Hollywood, tiêu biểu là Jennifer Lopez, Eminem và Christina Aguilera.

“Mối thù” giữa Mariah Carey và Jennifer Lopez bắt nguồn từ năm 2008. Trong một chương trình truyền hình, khi được hỏi về tài năng của đồng nghiệp, Carey thẳng thừng nói: “Tôi không biết cô ấy”.

Khoảnh khắc trên trở thành ảnh chế kinh điển, xuất hiện khắp các mạng xã hội. Sau nhiều năm, họ vẫn bất hòa. Trong cuộc phỏng vấn trên Watch What Happens Live, giọng ca On the Floor kể về mối hận năm xưa: “Tôi biết được những điều em ấy nói về mình. Tôi thực sự rất muốn làm bạn với em ấy. Tôi nghĩ em ấy tài năng và không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này”.

Không ít người nổi tiếng không hài lòng trước bệnh ngôi sao của Mariah Carey.

Theo Nicky Swift, Eminem và Mariah Carey trong quá khứ từng có thời gian hẹn hò. Tuy nhiên, sau khi chuyện tình đổ vỡ, cả hai ngôi sao gai góc quyết định chuyển từ bạn sang thù.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Eminem nói: “Tôi ghét tính cách của cô ấy”. Rapper người Mỹ khẳng định hai người hẹn hò khoảng 6-7 tháng, việc cô ấy phủ nhận điều này là sự sỉ nhục.

Eminem quyết định tuyên chiến với "họa mi nước Mỹ" khi phát hành ca khúc Jimmy Crack Corn, sau đó là Bagpipes From Baghdad chứa nhiều từ ngữ thô tục nhắm về Mariah Carey.

Diva nước Mỹ không hài lòng điều đó. Cô nhanh chóng đáp trả với ca khúc Obsessed, khăng khăng giữ ý định “không hề biết Eminem” và kéo dài mối thâm thù.

Giọng ca nội lực Christina Aguilera cũng từng gặp rắc rối với diva lừng danh nước Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với GQ, Aguilera nói về đồng nghiệp: “Trong một lần dự tiệc, cô ấy xúc phạm tôi vì uống rượu say. Tôi nghĩ cô ấy bị loạn thần vì dùng thuốc quá nhiều trong giai đoạn bị suy sụp”.

Không để bị đồng nghiệp “nói xấu”, Mariah Carey thẳng thắn chỉ trích Aguilera. “Tôi hy vọng Christina sống tốt hơn lúc tôi gặp cô ấy. Tại sao ả xuất hiện tại bữa tiệc của tôi trong khi không được mời? Thật đáng buồn, ả chỉ muốn lôi tôi ra để quảng bá tên tuổi”, giọng ca All I Want For Christmas Is You nói với Access Hollywood.

Không chỉ gây tranh cãi với đồng nghiệp cùng thời, Mariah Carey còn bị thế hệ đàn em, bao gồm Demi Lovato, Miley Cyrus… thậm chí là Ariana Grande - người được mệnh danh là tiểu Mariah Carey - nói không thích vì có thái độ hống hách, ngạo mạn.