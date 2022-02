Hoa khôi làng trượt băng Mỹ thi đấu tại Olympic Bắc Kinh

VĐV trẻ từng xuất bản cuốn hồi ký có tựa đề "Finding the Edge: My Life on the Ice" vào năm 2017, trong đó Karen Chen chia sẻ bản thân phải cố gắng nhiều vì mắc chứng thoái hóa đốt sống. Cô luôn suy nghĩ lạc quan và nỗ lực hết mình.