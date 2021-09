Hoa khôi ĐH Ngoại thương sở hữu bằng tốt nghiệp loại giỏi

Nguyễn Hà My, sinh năm 1999, quan niệm vẻ đẹp thực sự, lôi cuốn và tạo ấn tượng với mọi người là kiến thức và tính cách.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hà My không thể thực hiện những dự định sau khi trở thành hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty and Charm 2019. Nữ sinh đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 để làm mới bản thân và dừng chân ở top 35. Đối với việc học tập, Hà My đặt ra mục tiêu tốt nghiệp loại giỏi và xác định cố gắng liên tục ở đại học.

Nguyễn Hà My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 để thử sức và học hỏi.

'Việc học là cả quá trình'

Năm 2016, Nguyễn Hà My trúng tuyển ngành Thương mại Quốc tế của ĐH Ngoại thương (Hà Nội) với tổng điểm xét tuyển là 29. Trong đó, ở môn thi Hóa học, My đạt điểm tuyệt đối.

Hiện tại, Hà My đã nhận được thông báo về kết quả tốt nghiệp của mình. Nữ sinh sở hữu điểm GPA là 3.2/4.0. Cô đạt điểm số cao ở những môn liên quan đến tính toán và tài chính như Toán cao cấp (9,7 điểm), Xác suất Thống kê (9,6 điểm).

Chia sẻ về phương pháp học tập, hoa khôi ĐH Ngoại thương quan điểm việc học là cả quá trình, không đợi đến khi thi mới bắt đầu học bài.

"Em luôn cố gắng hiểu bài giảng ngay khi ở trên lớp, đến lúc ôn thi chỉ cần dành ít thời gian để đọc lại kiến thức. Sinh viên muốn đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cần phải học trong cả quá trình, cố gắng học đến đâu, hiểu đến đó", Hà My nói.

Hà My trong trang phục áo dài trắng chụp ảnh kỷ yếu trước khi tốt nghiệp.

Thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam năm 2020, để giữ cân bằng giữa việc học và hoạt động cá nhân, Hà My lùi lịch thi của bản thân sang học kỳ tiếp theo. Cuộc thi kết thúc, My quay trở lại với nhiệm vụ học tập của mình và cố gắng học những nội dung đã bỏ lỡ để kịp tiến độ ra trường đúng hạn. Nữ sinh cho biết trong giai đoạn này, bản thân gặp nhiều khó khăn khi phải ôn tập một lượng lớn kiến thức.

Đối với các cuộc thi sắc đẹp, hoa khôi ĐH Ngoại thương quan điểm đó là sân chơi để học hỏi và trưởng thành hơn về các kỹ năng mềm, xử lý tình huống và vượt qua nỗi sợ đứng trước đám đông.

Không muốn biết đến vì ngoại hình

Khi bắt đầu đăng ký tham gia các cuộc thi về sắc đẹp, Hà My không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Nữ sinh cho biết bố mẹ lo sợ những hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô. Để thuyết phục gia đình, My đã cố gắng duy trình việc học tập, luôn đạt thành tích tốt. Tấm bằng loại giỏi như một thành công nhỏ của hoa khôi ĐH Ngoại thương.

"Em không muốn mọi người biết đến là một gương mặt trong cuộc thi sắc đẹp chỉ có ngoại hình. Đối với em, vẻ đẹp thực sự, lôi cuốn và tạo ấn tượng với mọi người là kiến thức và tính cách. Vì quan điểm này, em đã luôn định hướng bản thân phát triển về học thức và trí tuệ. Tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi là một minh chứng", My nói.

Hà My tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Hà My cho biết bản thân không ngại khi luôn được nhắc đến với danh hiệu hoa khôi ĐH Ngoại thương mà xem đó là một niềm tự hào và động lực của bản thân.

"Hoa khôi ĐH Ngoại thương có rất nhiều ý nghĩa đối với em, cho em cơ hội trưởng thành hơn và có được em ở hiện tại. Trong tương lai, em muốn bản thân ngày một phát triển hơn, sẽ là phiên bản tốt hơn mỗi ngày", nữ sinh chia sẻ.

Đối với những tân sinh viên sắp bước vào giảng đường đại học, Hà My khuyên không nên sợ hãi trước khi tham gia một hoạt động nào đó.

"Các bạn đừng sợ bản thân không đạt được thành tích hoặc bị đánh giá. Thay vào đó, các bạn hãy cứ làm đi và chỉ cần làm hết khả năng. Em từng sợ xuất hiện trước đám đông, sau đó đã đứng lên, đăng ký tham gia các hoạt động, thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều so với năm nhất", hoa khôi ĐH Ngoại thương nói.

Hiện tại Hà My đang làm việc ở lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ngày 26/9, nữ sinh sẽ tham gia lễ tốt nghiệp online do nhà trường tổ chức. Trong tương lai, Hà My mong muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như nghệ thuật, đặc biệt là chụp ảnh, đồng thời duy trì các hoạt động cộng đồng.